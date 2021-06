Elections départementales en Côte-d'Or : débat autour du prix des repas à la cantine

Le repas à la cantine dans les collèges de Côte-d'Or, ça coûte 2 euros aujourd'hui, et ce sera pareil à la rentrée en septembre. Les élus du conseil départemental viennent de reconduire la mesure, on en parle avec deux candidats au scrutin départemental des 20 et 27 juin.

Céline Maglica pour le Parti Socialiste et François-Xavier Dugourd pour Les Républicains, candidats au scrutin départemental des 20 et 27 juin.

Les élus du conseil départemental viennent donc de reconduire la mesure votée le 1er septembre dernier : le prix du repas, autrefois fixé à 3,74€, est donc maintenu à 2 € dans les collèges côte-d'oriens, dont la gestion est une compétence départementale. Dans un communiqué, le conseil précise que par souci "d'équité, ce prix sera toujours appliqué à l'ensemble des collégiens sans distinction de revenus des foyers".

Question : Avez-vous mangé récemment dans la cantine d'un collège en Côte-d'Or, est-ce que c'est bon ?

C.M : Je suis professeur au collège Rameau de Dijon depuis 20 ans, et je mange à peu près tous les jours à la cantine. Et dans ce collège où j'ai la chance d'enseigner, la cantine est particulièrement bonne, je salue d'aileurs le chef qui nous régale chaque jour.

F-X.D : J'y vais pas aussi souvent, mais régulièrement, à la rentrée. Sachez que nous servons dans les 54 collèges côte-d'oriens près de 2 millions de repas, et il y a des cuisines particulières. C'est individualisés, il y a dans chaque cuisine des professionnels qui sont employés par le département.

Q : La reconduction de la mesure à 2€ par repas et par enfant, une bonne chose ?

F-X.D : C'est vraiment un axe fort de notre politique (à la majorité au département, ndlr) par rapport à la crise. Nous pensons qu'il faut une mesure simple, juste, lisible, et donc c'est 2€ pour tout le monde, quel que soit son établissement, privé ou public, et quel que soit le revenu de la famille. Cela nous semble très important.

C.M : Aujourd'hui, nous avons voté pour cette mesure parce que nous sommes en situation de crise. On se doit donc d'être responsables. En revanche, cette mesure pose la question de l'égalité ou de l'équité. Aujourd’hui la majorité au conseil département dit c'est la même chose pour tout le monde. Nous, on préférerait une répartition juste et solidaire, échelonner en fonction des revenus.

F-X.D : Nous pensons que ça ne peut pas être en fonction des revenus. C'est déjà l'impôt qui joue ce rôle de redistribution. Ce n'est pas aux aides départementales de se substituer.

C.M : Je pense qu'il était une époque où nous pouvions faire consensus autour de cette idée, ne pas faire payer la même chose à tout le monde, mais que des familles plus aisées puissent contribuer de façon plus importante à ces repas de qualité, cela se faisait dans de nombreux établissements, notamment privés, j'espère qu'on pourra faire à nouveau consensus et que ce principe de solidarité puisse à nouveau prévaloir.

Q : Un repas par mois 100% Côte-d'Or, est-ce suffisant ? Peut-on faire mieux ?

F-X.D : 2€, cela ne veut pas dire diminution de la qualité. Depuis de nombreuses années, nous travaillons sur cette qualité, à travers l'alimentation locale. L'objectif, c'est un repas 100% Côte-d'Or par semaine, mais déjà le pourcentage a fortement augmenté. On est passé de 22% à plus de 40% de produits locaux et de qualité dans les collèges.

C.M : Cela fait longtemps que les chefs de cuisine s'interrogent sur la qualité de ce qui est servi dans nos cantines. Nous sommes tous conscients aujourd'hui de ce made in Côte-d'Or, ce sont des idées auxquelles nous sommes très attachés, il faut arriver à une multiplication de ces repas 100% local, ou en tout cas 100% de qualité.

Q : 87 grammes de gâchis en moyenne par assiette à la cantine, comment faire pour lutter contre le gaspillage ?

F-X.D : On peut toujours faire mieux, mais des efforts sont entrepris de longue d'aide : j'ai initié ce programme qui s'appelle agenda 21 scolaires dans les collèges, aujourd'hui prolongé par la majorité. L'objectif, c'est de diminuer le gaspillage alimentaire, et faire des efforts sur l'environnement en général. On voit des résultats dans le poids des restes, mais on peut encore faire mieux, c'est évident.

C.M : Ce que je constate tous les jours, c'est que les élèves sont acteurs de cela. Ils y sont sensibles. Et puis il y a des choses très simples et très concrètes qui se font dans les cuisines, aussi parce que les agents de cuisine sont attentifs à ce que prennent les enfants dans leur assiette, tout simplement. Mon chef de cuisine les connaît tous par leur prénom, il leur dit de ne pas trop prendre de pain, etc. C'est simple, ça demande de former un peu le personnel, et main dans la main, les équipes peuvent monter des actions pédagogiques autour de cette idée de gaspillage, de déchets, de surconsommation. Petit à petit, on arrive à progresser.

