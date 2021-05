Elections départementales : en Creuse, EELV s'allie avec un collectif citoyen et la France insoumise

Dans cinq semaines, le 20 juin, ce sera le premier tour des élections régionales et départementales. Pour les départementales, Europe Ecologie les verts a présenté vendredi 14 mai ses candidats en Creuse. Ils seront en course dans quatre des quinze cantons : Guéret 2, Bonnat, Dun-le-Palestel et Aubusson.

Il y a six ans, EELV n'avait des candidats que dans trois cantons. Une seule écologiste avait été élue. Cette année, le parti s'allie avec un collectif de citoyens baptisé Creuse 2021, et avec la France insoumise. Pierrette Bidon, membre d'EELV, se présente à Aubusson : "La moitié de nos candidats sont issus de la société civile et non pas de partis politiques. Notre ambition, très nettement, est que le département ait une majorité de gauche. Ce n'est pas un secret, nous n'avons pas beaucoup de temps pour agir par rapport au changement climatique, aux problèmes d'eau ou aux problèmes sociaux."

Elle se présente aux côtés d'Arnaud Chapal. Sur le canton d'Aubusson, ils seront en lice face à Laurence Chevreux et Valéry-Jean Martin (DVD), Stéphane Ducourtioux et Stéphanie Pinguet (DVG), Isabelle Pisani Laycuras et Michel Gomy (DVG).

Leur projet : une Creuse "100% écologique et solidaire"

Parmi les projets de Creuse 2021 : pérenniser les emplois au conseil départemental, premier employeur du département, définir un schéma départemental de protection des forêts, de la biodiversité et des paysages ou encore investir davantage dans la rénovation des bâtiments du conseil départemental.

Ils souhaitent aussi soutenir davantage la culture et le sport, explique Quentin Picquenot, maire-adjoint du Grand-Bourg, qui se présente sur le canton de Guéret 2 : "Il n'y a pas de vraie politique culturelle. Depuis 2015, il y a des coupes drastiques des subventions. Il faut un conseil départemental qui soutient bien plus que cela la scène nationale d'Aubusson, les scènes de Guéret et La Souterraine, le conservatoire..."

Dans le canton de Guéret 2, Quentin Picquenot se présente aux côtés de Marie-Hélène Charles de La France insoumise. Face à eux le 20 juin il y aura Thierry Delaître et Annick Lenoble Junjaud, étiquetés divers droite ; Mary-Line Coindat et Eric Bodeau, étiquetés divers gauche et enfin Jean-Baptiste Moreau et Célia Boiron pour la République en marche.