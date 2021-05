Elections départementales en Dordogne : découvrez les candidats de votre canton

Les 20 et 27 juin, les électeurs périgourdins sont invités renouveler le conseil départemental. La liste des binômes candidats dans les 25 cantons du département vient d'être dévoilée.

Les élections départementales, c'est bel et bien parti. On connait depuis ce mercredi 5 mai, la liste de l'ensemble des binômes candidats. Il y en a 96 (soit 192 candidats en tout) répartis à travers les 25 cantons qui composent la Dordogne. Chaque binôme est composé d'un homme et d'une femme.

Pour rappel, les 20 et 27 juin prochain, les électeurs Périgourdins devront élire les nouveaux conseillers départementaux. Ils vont devoir voter pour le binôme qui représentera leur canton au conseil départemental. Aujourd'hui, le département est à gauche. Il est présidé par Germinal Peiro (PS).