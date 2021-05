Élections départementales en Dordogne : le nouveau patron de LR exclut toute alliance avec LREM

Il était le seul candidat en lice, c'est donc sans difficulté que Basile Fanier a été choisi mi-avril par les militants périgourdins du parti Les Républicains pour être président de la fédération départementale. "C'est le fruit d'un long travail de terrain et de proximité", explique celui qui a obtenu son premier mandat en Dordogne en 2020, en prenant la tête de l'opposition à Jean-Jacques de Peretti à la mairie de Sarlat. "J'ai fait revenir un certain nombre des adhérents qui étaient parti pour des raisons locales. Et aujourd'hui, j'ai un seul objectif est de rassembler ma famille politique."

Mais à 28 ans, sa progression dans la politique périgourdine ne se fait pas en douceur. La campagne municipale sarladaise a été tendue, et l'année qui vient de s'écouler à la mairie a été marquée par des polémiques, qui se sont terminées devant la justice. Son arrivée à la tête de la fédération ne se passe pas mieux : son prédécesseur, Dominique Bousquet, a publiquement dénoncé son élection, en pointant le nombre de nouvelles adhésions au parti (360 dans le secteur de Sarlat, contre 82 dans le reste du département). "Mon seul regret, c'est de ne pas en avoir fait 300 de plus", élude Basile Fanier, qui affirme avoir depuis rencontré Dominique Bousquet. "Je lui ai proposé qu'on se rencontre samedi dernier. On a mis les choses au clair, et je dois vous dire que je n'ai pas d'adversaire politique dans ma famille politique."

Aucune alliance avec La République en Marche aux départementales

Alors que la droite et le centre ne comptent que douze élus sur cinquante au conseil départemental, Basile Fanier refuse toute alliance avec La République en Marche pour ces élections, suivant la ligne nationale de son parti : "En politique, il faut de la clarté. On ne peut pas d'un côté combattre la politique d'Emmanuel Macron et de l'autre soutenir ses candidats aux élections locales. Je crois que c'est ce qu'attendent nos électeurs."

Portera-t-il lui même les couleurs des Républicains dans le canton de Sarlat, tenu par les socialistes ? "Je vous le dirai dans quelques jours."