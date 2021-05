Elections départementales en Dordogne : le PS en ordre de bataille, à droite c'est moins simple

La liste des binômes candidats pour les élections départementales a été officialisée ce mercredi. Si la majorité sortante est présente dans tous les cantons, la droite et le centre restent flous.

On connait désormais le nom des candidats aux élections départementales en Dordogne. Les dépôts de candidatures ont pris fin ce mercredi 5 mai à la mi-journée. Au total, 192 Périgourdins répartis dans 96 binômes se présenteront au premier tour des élections le 20 juin prochain.

La majorité PS sortante est présente dans les 25 cantons qui composent le département, avec 6 binômes qui repartent à l'identique. Le Parti communiste propose lui 21 binômes dont la grande majorité sont sous la forme d'alliances avec Europe Écologie Les Verts Dordogne, Génération.s et parfois la France Insoumise. Deux binômes font l'objet d'un accord avec la majorité sortante sur les cantons Haut-Périgord Noir et Terrasson-Lavilledieu.

À droite et au centre, les tractations continuent

Du côté des Républicains, on se refuse pour l'instant de préciser quels binômes partent sous les couleurs LR. On explique que l’attribution des investitures et des soutiens n'a pas encore eu lieu. Cependant, le tout jeune patron des Républicains, Basile Fanier, est candidat en binôme avec Nathalie Lavergne sur le canton de Sarlat-la-Caneda. Les LR qui rappellent qu'aucune alliance n'a été faite avec le parti de la République en Marche.

En face, un groupe divers droite intitulé "Renouveau Dordogne" annonce réunir une dizaine de binômes pour "un nouveau programme départemental et une alternance". Il est porté par le candidat encarté à l'UDI du canton de Coulounieix-Chamiers, Thierry Cipierre. Il regroupe également des candidats soutenus par LREM. Si les Républicains assurent qu'il n'y a pas de soutien du parti aux candidats de ce groupe, force est de constater que dans une grande majorité de cantons un seul binôme du centre ou de la droite n'est présent. "Il n'y a pas d'opposition frontale à part dans de rares cas", reconnait Thierry Cipierre.

Enfin, le Rassemblement national présente 16 binômes candidats. C'est moins qu'en 2015 où ils étaient présents dans tous les cantons.

Des surprises parmi les candidats

Au-delà des étiquettes, la liste des candidats présente quelques surprises. Parmi elles, il y a à Bergerac la présence de l'ancien maire socialiste, Dominique Rousseau. Il repart au combat face aux socialistes sortants Frédéric Delmares et Cécile Labarthe. Dominique Rousseau a rendu sa carte du PS et part comme un candidat divers gauche.

Chez les marcheurs, la surprise est Philippe Chassaing qui s'invite au premier tour. Il est le seul député à se présenter. Il affrontera Samuel Duval, patron de l'UDI et Natacha Mayeau conseillère départementale sortante sur le canton Périgueux-2.

Enfin dans le fief présidentiel en Vallée de la Dordogne, la route semble plutôt dégagée pour Germinal Peiro. Avec un binôme qui se revendique sans étiquette derrière Jean-Pierre Bouchard et un autre rassemblant le PC, les Insoumis, Génération.s et Europe Ecologie les Verts, il n'y a personne de la droite traditionnelle qui ira croiser le fer contre le président sortant.