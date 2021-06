Élections départementales en Gironde : suivez le débat France Bleu - France 3

À quatre jours du premier tour des élections départementales, France Bleu et France 3 organisent un débat entre cinq candidats girondins. Un échange à écouter à partir de 19 heures ce mercredi sur France Bleu Gironde et francebleu.fr.

Le débat des départementales en Gironde de France Bleu et France 3

La Gironde, sous pavillon socialiste depuis 34 ans, basculera-t-elle en ce mois de juin 2021 ? France Bleu et France 3 ont organisé un débat ce mercredi, quelques jours avant le premier tour des élections départementales dimanche. Cinq candidats de différentes sensibilités (PS, UDC, LREM, RN et LFI), dont l'actuel président socialiste du conseil départemental, défendent leurs points de vue à partir de 19h sur France Bleu Gironde. Ils sont interrogés par Yves Maugue, rédacteur en chef de France Bleu Gironde et Franck Omer, rédacteur en chef adjoint de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Sont présents autour de la table :

Jean-Luc Gleyze, le président sortant du conseil départemental, socialiste

le président sortant du conseil départemental, socialiste Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille, chef de file de l'Union de la Droite et du Centre

le maire de Castillon-la-Bataille, chef de file de l'Union de la Droite et du Centre Christelle Dubos , députée LREM, ex-secrétaire d'Etat, et chef de file de la liste "Changer d'air"

, députée LREM, ex-secrétaire d'Etat, et chef de file de la liste "Changer d'air" Grégoire de Forunas, conseiller départemental sortant du Rassemblement national

conseiller départemental sortant du Rassemblement national Emma Da Silva Carvalo, candidate pour La France Insoumise

Les candidats des départementales en Gironde