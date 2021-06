Élections départementales en Haute-Saône : quels enjeux et candidats au second tour, dans votre canton ?

Une semaine après le premier tour, dimanche 27 juin 2021, aura lieu le second tour des départementales. En Haute-Saône, au total, la gauche est en tête dans 10 cantons, la droite dans sept, et le RN dans quatre.

Yves Krattinger part favori pour ce second tour, LR en deuxième place dans le département

Si beaucoup craignaient que l'abstention, certes réelle, ne fasse le jeu de l'extrême-droite, ce ne fut pas du tout le cas lors de premier tour : au contraire. À gauche, le président sortant Yves Krattinger (DVG) est plébiscité dans son canton de Rioz et réélu dès le 1er tour avec plus de 67% des voix. Le sénateur LR et ancien secrétaire d'Etat Alain Joyandet, arrive en 2ème position à Vesoul, mais en l'absence de triangulaire, peut encore espérer l'emporter face au binôme sortant Divers Droite.

Le Rassemblement National obtient un score inférieur à ce qu'il prétendait et peut se maintenir au second tour dans quatre cantons : à Héricourt et Lure, où les binômes obtiennent de 25 et demi à 34% des suffrages.

"C'est serré. Yves Krattinger bénéficie d'une prime au sortant relativement importante, compte-tenu du positionnement de la gauche au niveau nationale. Ce n'est pas un mauvais score, c'est un président très apprécié. Donc même si c'est plus serré que dans d'autres départements, on peut penser qu'il va passer," explique Matthieu Houser, maître de conférence en droit public à l'université de Bourgogne-Franche-Comté.

Les candidats au second tour dans les 17 cantons en Haute-Saône

Dampierre-sur-Salon

LR : Dimitri Doussot / Martine Gautheron

Dimitri Doussot / Martine Gautheron SE : David Rubio / Aurélie Sartelet

Gray

DVG : Laurent Bailly / Claudy Chauvelot-Duban

Laurent Bailly / Claudy Chauvelot-Duban DVD : Annick Gabiot / Christophe Laurençot

Héricourt 1

PRG-PS : Marie-Claire Faivre / Jean-Jacques Sombsthay

Marie-Claire Faivre / Jean-Jacques Sombsthay RN : Louise Bouteiller / François De Crépy

Héricourt 2

PS : Fernand Burkhalter / Martine Pequignot

Fernand Burkhalter / Martine Pequignot RN : Patrick Adam / Ghislaine Beaurain

Jussey

LR : Corinne Bonnard / Olivier Rietmann

Corinne Bonnard / Olivier Rietmann SE : Virgine Henninger / Loic Raclot

Lure 1

DVG : Benoit Cornu / Karine Guillerey

Benoit Cornu / Karine Guillerey RN : Ines Martin / Clement Sejournant

Lure 2

PS : Isabelle Arnould / Bernard Piquard

Isabelle Arnould / Bernard Piquard RN : Alexia Gallet / Antoine Villedieu

Luxeuil-les-Bains

DVD : Frédéric Burghard / Corinne Jeanparis

Frédéric Burghard / Corinne Jeanparis DVG : Sophie El Omri / Christian Sontot

Marnay

DVG : Patricia Fassenet / Jean-Claude Gay

Patricia Fassenet / Jean-Claude Gay DVD : Yann Beuraud / Christelle Clement

Mélisey

DVG : Sylvie Couthetu / Laurent Seguin

Sylvie Couthetu / Laurent Seguin DVD : Phillipe Grosjean / Anne Lagarrigue

Port-sur-Saône

DVG : Jean-Marie Bertin / Christelle Rigolot

Jean-Marie Bertin / Christelle Rigolot DVD-LR : Sandrine Robin / Luc Simonel

Saint-Loup-sur-Semouse

DVG : Thierry Bordot / Veronique Grandjean

Thierry Bordot / Veronique Grandjean DVD : Christiane Grosjean / Anthony Marie

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

DVD : Carmen Friquet / Hervé Pulicani

Carmen Friquet / Hervé Pulicani DVG : Jean-Marie Le Bretton / Nathalie Oliveira

Vesoul 1

DVD : Sylbvie Maniere / Thomas Oudot

Sylbvie Maniere / Thomas Oudot LR : Laurence Curie / Alain Joyandet

Vesoul 2

DVD : Carole Michel / Benoit Thomassin

Carole Michel / Benoit Thomassin LR : Marie-Dominique Aubry / Bruno Bidoyen

Villersexel

LR : Isabelle Gehin / Michel Richard

Isabelle Gehin / Michel Richard DVG : Barbara Boskstall / Patrick Goux

