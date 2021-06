Élections départementales en Ille-et-Vilaine : suivez le débat d'avant premier tour ce lundi soir à 23h50

Ce lundi 14 juin, à 23h50, France Bleu Armorique et France 3 Bretagne vous proposent un débat sur les départementales en Ille-et-Vilaine. Une émission à suivre sur francebleu.fr.

Les élections départementales se tiendront les dimanches 20 et 27 juin.

En Ille-et-Vilaine, sur les 27 cantons, on comptera 242 candidates et candidats. Le débat pour le premier tour des Départementales en Ille-et-Vilaine sera animé ce lundi soir par Nathalie Rossignol de France 3 Bretagne et Laëtitia Cherbonnel de France Bleu Armorique.

Parmi les invités

Jean-Luc Chenut (PS), liste Energies Solidaires 2021

Nicolas Perrin (EELV), liste L'écologie pour l'Ille-et-Vilaine

Pierre Breteau (Modem), liste Du coeur pour l'Ille-et-Vilaine

Sandrine Caroff-Urfer (LREM), liste L'Ille-et-Vilaine, un département à vos côtés

Jean-Paul Tual (LFI), liste Pour l'alternative sociale et écologique

Gilles Pennelle (RN), liste Protection, libertés, proximité

Les thématiques abordées

L'Ille-et-Vilaine en charge des mineurs isolés L'Ille-et-Vilaine à la tête du service d'incendie et de secours.