Élections départementales en Isère : Jean-Pierre Barbier, président sortant, en campagne

A un mois du scrutin départemental, le président sortant du conseil départemental de l'Isère Jean-Pierre Barbier est en campagne pour garder les rênes de son canton et de la majorité départementale. Et c'est un candidat plutôt affûté qui est l'invité de France Bleu Isère.

Un mot d'abord Jean-Pierre Barbier de l'implantation du futur centre de formation du GF38 à La Côte-Saint-André et non pas dans la métropole de Grenoble. Vous avez œuvré pour ça ?

J'ai répondu en tout cas à la demande du GF38. C'est une très bonne nouvelle pour l'Isère d'une manière général, puisque le club va avoir un centre de formation. C'est une très belle nouvelle pour les territoires comme La Côte-Saint-André où on s'aperçoit que plus rien ne se concentre vraiment sur la métropole : la Chambre d'agriculture est partie (pour Moirans, au mieux fin 2021), le GF38 aussi... Alors, tout ça va se faire dans l'ordre parce que aujourd'hui le lieu choisi est une maison pour enfants gérée par le département. Il va falloir qu'on la fasse évoluer mais c'était prévu. On a rencontré les personnels. On va travailler avec eux bien sûr pour que dans l'intervalle de l'installation du GF38 les choses se passent dans de bonnes conditions, que les enfants puissent continuer d'être accueillis sans qu'il n'y ait aucune fermeture de place.

Vous dites que vous allez continuer à travailler c'est à dire que vous pensez que le 27 juin vous serez encore aux manettes du département de l'Isère ?

Je ne sais pas si je le serai mais en tout cas je l'espère et je fait tout pour y rester.

"Pour l'Isère" c'est le nom de votre rassemblement de la droite, du centre et de la société civile. Qui va même jusqu'à accueillir des macronistes sur certains cantons, par exemple le maire de Fontaine, le Modem Franck Longo. Ça veut dire que vous êtes plus Renaud Muselier que Laurent Wauquiez dans la manière dont vous voyez les choses à droite ?

Pas du tout. Je n'ai pas changé. En 2015 ma majorité était constituée de gens de droite, de la droite plurielle, et des centristes, du Modem et de la société civile. C'était notre majorité donc en fait très naturellement en 2021...

Mais 2015 c'était avant Macron...

Oui c'était avant mais c'est la volonté de "Pour l'Isère" d'avoir une élection qui se construit par les territoires, où ceux qui partagent nos valeurs, qui partagent notre programme, peuvent venir nous rejoindre. Moi je ne procède pas par exclusion.

Vous parlez de valeurs. Gérard Dezempte, maire de Charvieu-Chavagneux, qui a soutenu Marine Le Pen à la présidentielle, candidat aux législatives avec le soutien du Rassemblement National, est candidat sous votre label à Charvieu...

Oui mais j'assume l'ensemble de nos candidats. Gérard Dezempte est quelqu'un de droite...

Il n'est pas d'extrême droite selon vous ?

Écoutez, si vous regardez bien l'ensemble du département aujourd'hui il y a des candidats RN dans tous les cantons. Donc vous voyez bien qu'il n'y a aucun accord entre "Pour l'Isère" et le Rassemblement National. Le RN fait partie de nos adversaires. Gérard Dezempte est élu depuis 30 ans dans sa commune, c'est un maire connu, reconnu, président d'intercommunalité...

Donc vous assumez ?

J'assume.

Le "Printemps isérois", la gauche rassemblée, fait les comptes et pour elle la majorité ne tient qu'à un fil. Est-ce que vous êtes tendu sur le fil ?

Je ne suis pas tendu du tout. Vous savez une arithmétique ne fait jamais une dynamique, ça c'est une certitude. Premier point. Et puis deuxième point : vous m'avez demandé si j'assumais Gérard Dezempte, moi j'aimerai bien que la gauche assume son alliance avec l'extrême gauche. Parce que aujourd'hui si je regarde l'ensemble des candidats du "Printemps isérois", plus de 60 sont d'extrême gauche. Quand madame Germain (Amandine Germain, une des chefs de file du rassemblement de la gauche) se dit "effarée" de mes propos, moi je la trouve plutôt honteuse. Parce que quand je regarde les affiches de certains candidats du "Printemps isérois", bizarrement la France Insoumise disparait donc il faut qu'ils assument leurs alliances avec l'extrême gauche.

Vous avez présenté vos premières mesures, notamment une qui ressort : le repas à deux euros pour tous les collégiens quels que soient les revenus des parents, quand justement le "Printemps isérois" propose une gratuité pour les plus modeste et une tarification sociale. On a vraiment là un choc entre ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche ?

Oui enfin un choc... Un choc qui reste modeste parce que quand la gauche propose la gratuité pour les plus modestes ça représente 5% des familles. Pour ce qui me concerne vous savez il y a des gens qui tous les matins se lèvent. Il y a des familles où les deux parents vont travailler. Ces gens là payent des impôts. Ils font partie de ce qu'on appelle "les classes moyennes". Eh bien ces classes moyennes elles en ont marre ! Marre de travailler, de payer des impôts et de ne jamais bénéficier de rien. C'est l'immense majorité et c'est à ceux là que je m'adresse : vous pourrez, vous aussi bénéficier d'un repas à deux euros. C'est une économie de 40%. Après la crise que l'on vient de vivre on redonne un peu de pouvoir d'achat à ces familles et c'est tant mieux.