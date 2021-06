Elections départementales en Loire-Atlantique : Michel Ménard, la politique comme moteur

Michel Ménard sera élu jeudi 1er juillet président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique. A 60 ans, le chef de file de la majorité sortante a remporté dimanche le second tour des élections départementales sur son canton de Nantes 7. Portrait d'un homme discret et respecté.

Largement en tête au soir du premier tour des élections départementales en Loire-Atlantique, le binôme Chloé Girardot-Moitié et Michel Ménard a remporté le second tour du scrutin dans le canton de Nantes 7 dimanche 27 juin. Le socialiste décroche là son quatrième mandat et s'apprête à être élu jeudi 1er juillet président du Conseil départemental. Il succèdera à Philippe Grosvalet qui ne se représentait pas car il a décidé de quitter la vie politique.

Michel Ménard est âgé de 60 ans (20 mai 1961), il est veuf et père de trois enfants. C'est un homme qui a la politique chevillée au corps depuis sa jeunesse. Outre ses mandats de conseiller départemental, il a aussi été député socialiste de 2007 à 2017 et conseiller municipal de Nantes dans l'équipe de Jean-Marc Ayrault.

Michel Ménard appelé à devenir le prochain président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Fils d'agriculteur

Michel Ménard est élu depuis 20 ans à Nantes mais il n'est pas Nantais, il est né dans un village de la Mayenne aux confins de la Manche et de l'Ille et Vilaine. Ce fils d'agriculteur devenu instituteur est issu d'une famille modeste. La modestie, c'est aussi l'image qu'il renvoie, "il ne se met jamais en avant" confie un proche. A 20 ans, il encadre des colonies de vacances, à 25 ans il prend sa carte au PS et même lors des tempêtes, il reste fidèle à son parti. "Il l'est en politique comme il est en amitié" dit de lui un compagnon de route.

Un autre le décrit comme un "homme de convictions, franc et direct, imperméable aux modes". Pudique, Michel Ménard n'est pas un tribun, il est même parfois "taiseux" relève quelqu'un qui le connait bien. Il est loin des codes de la communication politique moderne. Son premier défi est peut-être là : se mettre dans la peau d'un leader, montrer qu'il est le chef d'une collectivité dont le budget pèse plus lourd que celui de la métropole et presque autant que celui de la région. Son prédécesseur Philippe Grosvalet n'est pas inquiet et le résume ainsi : "La fonction fait l'homme".