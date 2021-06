Quatre candidats aux élections départementales en Loire-Atlantique ont débattu jeudi soir sur France Bleu Loire Océan. Une heure de discussions autour de la santé, de l'économie, du social et des routes.

Elections départementales en Loire-Atlantique : un débat et des clivages

France Bleu Loire Océan a organisé un débat sur les élections départementales jeudi soir entre 19 heures et 20 heures. Etaient invités : le socialiste Michel Ménard (désigné pour succéder à Philippe Grosvalet en cas de victoire de la gauche), Laurent Turquois (qui prendrait la présidence en cas de victoire de la droite et du centre), Mounir Belhamiti (candidat de la République en marche) et Gauthier Bouchet (candidat du Rassemblement national).

Autour du journaliste Florian Cazzola, les quatre hommes ont débattu de sujets sur lesquels des désaccords sont apparus notamment quand a été évoquée l'idée d'un RSA (revenu de solidarité active) ouvert aux moins de 25 ans. Le projet d'implantation d'une plateforme logistique du géant américain Amazon à Montbert divise également les candidats notamment Michel Ménard et Mounir Belhamiti.

Pas de retour aux 90 km/h sur les routes

Interrogés sur un éventuel retour aux 90 km/h sur les routes comme l'ont fait certaines départements, seul le candidat du Rassemblement national y est favorable. Quand au rattachement de la Loire-Atlantique à la région administrative Bretagne, Michel Ménard, Laurent Turquois et Gauthier Bouchet plaident pour un référendum. Mounir Belhamiti est favorable à l'ouverture d'un débat, préalable à une future réforme territoriale.

Réécoutez le débat ici :

Réécouter le débat sur les élections départementales en Loire-Atlantique Copier

La liste de l'ensemble des candidats aux élections départementales est à retrouver sur francebleu.fr