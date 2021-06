CARTE - Élections départementales en Lozère : participation à 32,01% à 17h

Ce dimanche 27 juin, second tour des élections départementales. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leurs conseillers départementaux en Lozère. Découvrez la participation, les résultats, les premières réactions et les analyses.

Urne et bulletins de vote.

En Lozère, 20 conseillers sur 26 ont été élus dès le premier tour. Lors du second tour, les électeurs étaient appelés à voter pour désigner les six futurs conseillers départementaux, dans les trois cantons restants, qui siégeront à l'assemblée locale pour un mandat de six ans. Cette année, les élections départementales avaient lieu en même temps que les régionales.

Lors du premier tour, les binômes divers gauche sont arrivés en tête avec 47,86% des suffrages, devant les binômes étiquetés divers droite qui ont recueilli 27,04%. Les binômes PS sont arrivés en troisième position avec 6,63%. Le taux d'abstention était de 51,09%.

L'essentiel

Les résultats sont connus à partir de 20h.

Les bureaux de vote ont fermé à 18h, sauf dans les grandes villes de France, où la fermeture était fixée à 20h, par arrêté préfectoral.

Le taux de participation était de 32,01% à 17h en Lozère.

Les résultats

Dès le premier tour, 20 conseillers sur 26 ont été élus.

Peyre en Aubrac : M. Alain ASTRUC et Mme Eve BREZET (DVD), 81,58%

La Canourgue : Mme Valérie FABRE et M. Jean-Paul POURQUIER (DVD), 70,26%

Bourgs-sur-Colagne : M. Rémy ANDRÉ et Mme Dominique DELMAS (DVG), 61,31%

Le Collet-de-Dèze : M. Robert AIGOIN et Mme Michèle MANOA (DVG), 100,00%

Florac-Trois-Rivières : M. Denis BERTRAND et Mme Guylene PANTEL (SOC), 60,42%

Langogne : M. Jean-Louis BRUN et Mme Johanne TRIOULIER (DVG), 59,68%

Mende-1 : Mme Régine BOURGADE et M. Laurent SUAU (DVG), 54,14%

Saint-Alban-sur-Limagnole : Mme Séverine CORNUT et M. Patrice SAINT-LEGER (DVG), 68,56%

Saint-Chély-d'Apcher : Mme Christine HUGON et M. Michel THÉROND (DVD), 65,37%

Saint-Etienne-du-Valdonnez : M. Alain LAFONT et Mme Sophie PANTEL (DVG), 84,27%

Les résultats nous parviennent au fur et à mesure, après leur validation par le ministère de l'Intérieur. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune, de votre département ou de votre région dans le module ci-dessous.

La participation

Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans la majorité des communes, sauf dans les grandes villes, où les électeurs avaient jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin dans l'urne.

À 17h, le taux de participation était de 32,01% en Lozère. Au niveau national, il atteignait 27,89% en France métropolitaine, soit un point de plus qu'au premier tour (26,72%). Lors du premier tour, ce taux s'élevait à 48,91% dans le département.