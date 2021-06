Elections départementales en Sarthe : le PS propose un accord de désistement à gauche

Ils étaient partis divisés au premier tour, vont-ils se retrouver au second pour faire basculer le département de la Sarthe à gauche ? Dans un communiqué publié ce lundi midi, au lendemain du premier tour des élections départementales, le Parti socialiste annonce qu'il propose "un désistement républicain" à la liste "Uni.e.s" (LFI, PS, EELV...) dans les deux cantons du Mans où deux binômes de gauche sont arrivés en tête et doivent théoriquement s'affronter le 27 juin. Le PS fait savoir qu'une rencontre s'est tenue dès dimanche soir avec les représentants de "Uni.es" ; ces derniers doivent faire connaître leur position avant 14 heures.

Désistement républicain

"Dans une démarche de clarté et de cohérence, [la fédération sarthoise du PS] a proposé un désistement républicain des candidats « Osons la Sarthe à Gauche » arrivés en seconde position au profit des candidats de Gauche arrivés en première position à l’issue de ce premier tour des élections départementales, et ce réciproquement", indique le communiqué.

Cet accord de désistement concerne le canton Le Mans 1, où le binôme "Uni.e.s" Nelly Heuzé-Samuel Guy devance celui du PS constitué de Charlotte Persant et Claude Petit-Lassay. Dans le canton Le Mans 5, c'est "Osons la Sarthe à gauche" (PS) qui est en tête avec le tandem Blandine Affagard-Yves Calippe, devant le binôme Ouafa Le Boterff-Matthias Tavel.

Faire basculer la Sarthe à gauche

Lors de ce premier tour qui a vu la majorité sortante de droite virer en tête dans 14 cantons en Sarthe et en seconde position dans 4 autres, la gauche a réalisé de bons scores. Le Parti socialisteet ses alliés sont qualifiés dans 11 cantons. La liste U.n.i.e.s, qui regroupe notamment les écologistes et les insoumis, voit six de ses binômes atteindre le second tour. Au total, la gauche, quelque soit la tendance, a donc une carte à jouer dans 15 cantons sur 21 pour le second tour. D'où l'enjeu de cet accord selon le PS : "L’Union de la Gauche – dans toutes ses composantes – peut permettre de construire l’alternance dont notre Département a besoin", conclut le communiqué des socialistes. Reste également à savoir s'il peut déboucher sur une alliance plus globale que ce simple principe de désistement républicain dans deux cantons déjà acquis.