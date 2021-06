Elections départementales en Sarthe : le Rassemblement national en net recul au premier tour

Le Rassemblement national sera présent dans 5 cantons sarthois sur 21 au second tour des élections départementales. C'est moins qu'en 2015, quand il avait réussi à s'inviter dans 10 duels et 5 triangulaires. Cette configuration disparaît cette année en raison de la forte abstention, aucune liste arrivée en troisième position n'obtenant les 12,5% des suffrages nécessaires pour se maintenir.

Le parti de Marine Le Pen avait rassemblé plus de 26,3% des suffrages exprimés au premier tour des départementales de 2015, soit 50 000 votes. Ce dimanche, les électeurs sarthois lui ont apporté 14 617 voix, soit 12,74% des suffrages. C'est la quatrième force politique du département derrière la majorité départementale divers droite, la liste socialiste "osons la Sarthe à gauche" et l'union de la gauche et des écologistes "uni.e.s".

Trois fois moins de voix... et de candidats au second tour

Symbole de ce recul, le chef de file sarthois du RN, Raymond de Malherbe. En binôme avec Marie Genevray, il arrive troisième dans le canton de Chateau-du-Loir avec 1 088 voix et 20,04% des suffrages et n'est donc pas qualifié pour le second tour. En 2015, Pascal Gannat avait rassemblé 2 676 voix (28,83%) au premier tour, puis 3 377 au second.

Dans le canton d'Ecommoy, où il était arrivé en tête au premier tour en 2015, le RN rate la deuxième position et le second tour pour 11 voix, au profit du PS.

Dans les cinq cantons où ses binômes sont qualifiés pour le second tour (La Ferté-Bernard, Le Lude, Mamers, Le Mans 6 et Saint-Calais), les scores obtenus par le RN ce dimanche varient entre 16 et 19,62%, au Lude. Loin des niveaux de 2015, quand les binômes RN avaient dépassé les 30% au premier tour dans cinq cantons.