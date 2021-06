Elections départementales en Sarthe : abstention historique, les sortants en tête à l'issue du premier tour

Dans plusieurs cantons sarthois, il réalisent des scores supérieurs à 50%... mais l'abstention historique les empêche d'être réélus au premier tour. Les binômes sortants de conseillers départementaux, de droite ou de gauche, arrivent presque toujours en tête à l'issue du premier tour des élections départementales qui s'est tenu ce dimanche.

70,22% des électeurs sarthois se sont abstenus aux premier tour des élections départementales et régionales, un record absolu. L'abstention avait atteint 57, 37% au premier tour des municipales 2020, au début de la pandémie de coronavirus, et 60,81% aux européennes 2009.

C'est la raison pour laquelle le président sortant du conseil départemental, Dominique Le Méner, et sa binôme Françoise Lelong (divers droite), ne sont pas réélus dès ce dimanche soir dans le canton de Saint-Calais, malgré un score 60,77% des suffrages exprimés. Il faut en effet aussi atteindre 25% des inscrits pour être élu dès le premier tour, un seuil que ce binôme rate de peu (22,5%). Il y aura donc un second tour dimanche prochain dans les 21 cantons sarthois.

Le même schéma se reproduit pour d'autres binômes de la majorité départementale : 53,97% à Mamers pour Frédéric Beauchef et Monique Nicolas-Liberge, 55,68% à la Ferté-Bernard pour Jean-Carles Grelier et Marie-​Thérèse Leroux, qui avaient déjà passé la barre des 50% au premier tour en 2015. Dans le canton de Bonnétable, Véronique Cantin et Thierry Lemonnier atteignent 53,79% des voix. A Sablé-sur-Sarthe, Martine Crnkovic et Daniel Chevallier atteingnent 53,87%.

En nombre de voix, ces binômes limitent les dégâts, perdant par exemple 600 voix pour Dominique Le Méner à Saint-Calais, alors que la participation y a chuté de 3 000 voix par rapport au premier tour des départementales de 2015.

Le PS devant au Mans, en difficulté ailleurs

A gauche, les résultats partiels placent largement en tête, mais sous la barre des 50%, plusieurs binômes PS sortants : Christophe Counil et Isabelle Cozic-Guillaume (47,2% à Le Mans 6), Mélina Elshoud et Eric Marchand (48,31% à Le Mans 2) Christophe Rouillon et Lydia Hamonou-Boiroux (49,23% à Le Mans 4).

Hors du Mans, plusieurs binômes PS font exception à cette tendance de la prime aux sortants. A La Flèche, Laurent Hubert et Micheèle Juguin-Laloyer ne comptent que 325 voix d'avance sur le binôme divers droite. A Savigné-l'Evêque, les sortants Isabelle Lemeunier et Patrice Vernhettes sont même doublés, pour 33 voix, par Anthony Triffaut et Hélène Le Conte (majorité départementale).

