Elections départementales en Sarthe : suivez le débat de l'entre-deux-tours ce mercredi à 18h30

Les électeurs sarthois seront-ils davantage mobilisés pour le second tour des élections départementales ce dimanche ? Pour permettre d'y voir plus clair sur les projets et les lignes politiques proposées, France Bleu Maine organise ce mercredi 23 juin à 18h30 un débat entre les représentants des trois principales listes qualifiées, celles qui ont obtenu le plus de voix au premier tour et sont présentes dans le plus de cantons pour le second tour.

Cliquez sur le player ci-dessous pour écouter le débat à partir de 18h30.

Les participants au débat

Dominique Le Mèner, président sortant, pour la majorité départementale

Christophe Counil, chef de file de la liste "Osons la Sarthe à gauche"

Isabelle Sévère, pour la liste de gauche "Uni.es"

Du temps de parole sera également accordé au Rassemblement national, arrivé en quatrième position.