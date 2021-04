Les élections départementales auront lieu comme prévu en juin prochain et en Seine-Saint-Denis, la gauche et les écologistes ont décidé de faire "union" dès le premier tour autour de Stéphane Troussel, le président (PS) sortant du conseil départemental.

Élections départementales : en Seine-Saint-Denis, l'union de la gauche et des écologiste dès le premier tour

L'annonce a été officialisée, ce 14 avril 2021, par le biais d'un communiqué de presse signé par les différents partis de gauche et les écologistes qui ont accepté de faire alliance en Seine-Saint-Denis pour les prochaines élections départementales prévues fin juin.

Alliance entre la gauche et les écologistes

Le Parti socialiste, la Gauche République et Socialiste (GRS), Génération.s, les Radicaux de Gauche et Europe-Écologie-Les Verts annoncent s'engager dans "un large rassemblement de la gauche et des écologistes dès le 1er tour".

"Nous savons qu'une victoire des candidat.es. de la droite aurait des conséquences dramatiques sur les plus modestes... C'est pour cela, au-delà de nos différences, dans le respect de nos diversités, que nous avons fait le choix d'un large rassemblement afin de faire évoluer notre département", dit le communiqué.

Ces partis s'unissent donc autour du président sortant, Stéphane Troussel (PS) et vont désormais travailler sur un programme en commun autour de plusieurs objectifs : "réduire durablement les inégalités d'accès à l'emploi", "combattre les discriminations", "réduire les atteintes à l'environnement", "promouvoir les mobilités douces".

La France Insoumise n'a pas signé cet accord

La France Insoumise n'a pas signé cet accord. Quant au Parti communiste, l'accord est toujours en cours de discussion et devrait aboutir dans une large majorité des cantons, au moins 15 sur les 21 qui sont en jeu, selon nos informations. Cela signifie que les communistes pourront proposer un candidat dans les six autres, où la droite à peu de chance de l'emporter selon les pronostics de la gauche.

Élections prévues les 20 et 27 juin

Le gouvernement a décidé de maintenir les élections départementales et régionales en juin mais en les décalant d'une semaine. Elles se dérouleront en deux tour, les 20 et 27 juin, avec des protocoles renforcés face à l'épidémie du Covid-19.