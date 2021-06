Très large victoire de la droite et du centre, ce dimanche, pour le second tour des élections départementales en Vendée. La majorité sortante remporte tous les cantons du département, quelques fois avec des scores très importants. Mais l’abstention, toujours très importante, terni un peu ce succès.

Elections départementales en Vendée : au second tour, la droite remporte les 17 cantons du département

La Vendée compte 17 cantons, et ils sont désormais tous à droite. C’est le résultat du second tour des élections départementales, ce dimanche. Le seul canton qui était détenu par la gauche, celui de La Roche-sur-Yon sud, a basculé : le binôme Luc Bouard-Christine Rambaud Bossard obtient 52,248 % des suffrages, face à la socialiste Sylviane Bulteau, sortante, et son binôme Jacques Rassinoux.

Pourtant, cette fois, la gauche avait réussi à s’unir au niveau départemental. PS, PC, LFI, Génération.s avaient fait en sorte d’avoir un seul binôme les représentant dans chaque canton, mais ça n’a pas suffi. Le Rassemblement National, lui, aussi, est en échec, même s’il avait réussi à être présent dans cinq cantons, au 2° tour.

Il faut dire que certains candidats de la majorité sortante ont obtenu des scores impressionnants : 83,7% pour Valentin Jose et Catherine Poupet sur le canton de La Chataigneraie, 79,8% pour Isabelle Rivière et Eric Salaun sur celui de Montaugu-Vendée… Alain Leboeuf, qui devrait logiquement être le prochain président du département, est réélu avec 76 ,4 % à Aizenay.

Des résultats à relativiser, en raison de l’abstention toujours très importante, de l’ordre de 67% sur l’ensemble du département.