Elections départementales et régionales : comment ça se passe en Moselle

Le premier tour des élections départementales et régionales a lieu ce dimanche : on va élire nos représentants au département de la Moselle et au conseil régional du Grand Est. Des élections qui auraient dû avoir lieu en mars dernier, mais elles ont été repoussées de trois mois à cause de la crise sanitaire. D'ailleurs ces mandats dureront exceptionnellement plus longtemps : sept ans (jusqu'en mars 2028) au lieu de six.

Quels sont donc les enjeux de ces scrutins, et comment vont-ils se dérouler concrètement dans les bureaux de vote ?

Le conseil départemental de la Moselle

Le département, c'est la collectivité qui gère les aides sociales comme le RSA, la petite enfance (l'aide sociale à l'enfance mais aussi les agréments des assistantes maternelles et les dossiers d'adoption), les collèges, l'accompagnement des personnes âgées, les routes départementales, le sport, le tourisme, le patrimoine... entre autres.

Depuis le redécoupage électoral de 2015, il n'y a plus que 27 cantons en Moselle, contre 51 auparavant. On élit désormais des binômes, un homme et une femme, afin de faire respecter la parité au sein de l'assemblée.

Un binôme peut-être élu dès ce dimanche soir, mais à deux conditions : avoir plus de 50% des suffrages exprimés bien sûr, mais aussi 25% des électeurs inscrits. Pour se maintenir au deuxième tour dimanche prochain, il faut obtenir au moins 12,5% des suffrages des électeurs inscrits. Et contrairement au scrutin régional, les binômes ne peuvent pas fusionner.

La Moselle compte un peu plus de 740.000 électeurs inscrits sur les listes électorales. Plus de la moitié ne s'était pas déplacée dans les bureaux de vote lors du précédent scrutin en 2015 : au premier comme au second tour, le taux d'abstention était de 55%.

Le conseil régional du Grand Est

La région gère les transports, les lycées, la formation des demandeurs d'emploi ou des carrières sanitaires et sociales, le soutien aux entreprises, ou le tourisme, notamment.

C'est ce qui est peut-être compliqué à comprendre, pour ce double scrutin le même jour : on va élire les représentants de notre canton au département, et les représentants de notre département à la région, et ce ne sont pas les mêmes élus. Contrairement aux départementales, on ne va pas élire un binôme mais voter pour une liste : il y en a neuf pour la région Grand-Est. Chacune a ses têtes de liste par département. La Moselle par exemple, aura 31 élus sur les 169 de l'assemblée. Le principe de parité s'applique sur les listes, avec une alternance de candidats hommes et femmes.

Pour être élue dès le premier tour, une liste doit réunir au moins 50% des suffrages exprimés : elle se partage alors un quart des sièges, et le reste est distribué selon les résultats de l'ensemble des listes. S'il n'y a pas de majorité absolue au premier tour, seules les listes ayant plus de 10% des voix peuvent se présenter, celles ayant fait plus de 5% peuvent fusionner.

En Moselle, lors du scrutin de 2015, plus de la moitié des électeurs mosellans s'était abstenue, au premier (56%) comme au second tour (50%). Le taux d'abstention était même plus fort que la moyenne régionale (52% au premier tour et 41% au deuxième).

Organisation des bureaux de vote

Deux scrutins, donc, le même jour... Comment ça va se passer concrètement dans les 1.282 bureaux de vote de Moselle ?

Tout dépend de la configuration dans chaque bureau de vote. Soit il est décliné dans deux salles : il y aura donc deux parcours bien distincts, avec deux tables pour les bulletins, deux urnes, deux isoloirs, et vous voterez d'abord dans une salle, puis dans l'autre.

Soit le bureau de vote est assez grand pour accueillir les deux "lignes de vote" : dans ce cas-là, il y aura bien deux tables et deux urnes, mais peut-être un seul passage à l'isoloir.

Ce qui est très important, c'est de ne pas se tromper d'enveloppe au moment de la glisser dans l'urne ! Ne pas mettre celle des départementales dans celle des régionales, ou inversement... Attention donc si vous avez l'habitude de préparer votre enveloppe et votre bulletin à la maison, surtout qu'on ne peut rien inscrire ni sur l'enveloppe, ni sur le bulletin (sinon il sera considéré comme nul).

Comme pour les municipales l'an dernier,distances à respecter, masque et gel seront obligatoires. On vous recommande aussi d'apporter votre propre stylo pour signer les feuilles d'émargement.

Tous les bureaux fermeront à 18h en Moselle, y compris à Metz.

Les résultats de ce premier tour sont à suivre sur France Bleu Lorraine : tous les résultats dès 20h sur l'appli mobile France Bleu ou notre site internet.