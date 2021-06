Elections 2021 - Communes limousines recherchent assesseurs désespérément

A presque deux semaines du premier tour des élections régionales et départementales, certaines communes limousines cherchent encore des assesseurs, pour tenir les bureaux de vote. Comme il y a deux scrutins en même temps, il faut plus de monde autour des urnes. Pas simple, dans certaines communes.

A Condat-sur-Vienne (5200 habitants) par exemple, la Maire, Emilie Rabeteau, a fait les comptes. Et au dernier pointage, ce jeudi, "il manque 7 assesseurs pour le 20 juin, et 7 assesseurs pour le 27". Alors comment faire ? "_On relance les associations, on va faire de la communication sur les réseaux sociaux, sur le marché aussi_, pour essayer de motiver les habitants pour qu'ils viennent tenir des bureaux de vote".

Même souci à Tulle, en Corrèze, où il manque "plusieurs dizaines" d'assesseurs et de scrutateurs, et où le Directeur général adjoint à la Mairie, Jean-Luc Capelli lance un appel : "on espère un sursaut de citoyenneté de la part de nos concitoyens, mais on reste aujourd'hui très optimiste pour pouvoir compléter nos équipes", dit-il.

A Limoges, tout semble sur de bons rails. Il a fallu trouver 688 personnes pour entourer les 172 bureaux de votes. Charlotte Breuilh, la Directrice du service élections à la Mairie, annonce avec un certain soulagement : "à ce jour, on est complet", tout en restant prudente, "on a des fois des gens qui annulent, lundi dernier on a eu quatre annulations de présidents de bureau, on a dû en retrouver au pied levé", dit-elle. Qui sera donc dans les bureaux pour surveiller le scrutin ? "On a des élus municipaux qui participent, quelques usagers mais en nombre restreint, et on a surtout le personnel communal, le personnel de l'Agglomération, ainsi que du personnel de la Région" explique Charlotte Breuilh.

Au-delà du double scrutin, la crise sanitaire semble aussi impacter un peu la participation des citoyens à l'organisation du scrutin. "Peut-être que certains craignent de rester toute une matinée dans une salle, en intérieur, et j'imagine qu'ils préfèrent ne pas participer cette fois-ci" indique Emilie Rabeteau, tout en rappelant bien qu'il "y aura des consignes, les portes seront ouvertes, tout sera ventilé, et il y aura peu de monde en même temps dans les bureaux".

En tous cas, quelle que soit la commune, il faudra que tout soit bouclé au moins deux jours avant le scrutin.