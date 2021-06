Elections départementales et régionales : démissions à la direction du Rassemblement national des Deux-Sèvres

Les quatre membres du bureau restreint de la fédération du RN dans les Deux-Sèvres annoncent leur démission collective ce jeudi 24 juin. Ils mettent en cause les choix du parti pour ces élections départementales et régionales.

"A compter de ce jour, il n'y a plus de rassemblement national dans les Deux-Sèvres". Voilà comment se termine le communiqué dans lequel le bureau restreint du RN 79 annonce sa démission collective : Arnaud Humbert, délégué départemental, Philippe Jeanne, secrétaire aux adhésions, Eric Plafond, secrétaire administratif et Stéphane Sainty, chargé de communication quittent le parti.

En cause la stratégie du Rassemblement national pour les élections régionales et départementales. "En 2015, nous militions contre la création des grandes régions et la métropolisation et 6 ans plus tard, au sein même de notre mouvement, c'est l'échelon régional qui prévaut à l'échelon départemental puisque plusieurs têtes de liste girondines ont été placées en tête de liste dans des départements où ils n'ont aucune attache", écrivent-ils dans le communiqué.

Un marasme dans les urnes

Et dénoncent la conséquence dans les urnes avec un RN "dans l'incapacité à mobiliser son électorat". En Nouvelle-Aquitaine. "La liste RN emmenée par Edwige Diaz enregistre un score de 18.2% sur l'ensemble de la région alors qu'il était de 23,23% au premier tour en 2015 soit 200 000 électeurs de moins". Et au niveau du département. "La liste emmenée par l'élu municipal girondin Olivier Guibert enregistre le score le moins élevé de l'ex-Poitou-Charentes avec 16,73%. contre 21,74% en 2015".

Les membres du bureau regrettent d'avoir été "écartés. Aucun d'eux n'était présent sur la liste du département pour les régionales et par ricochet, aucune campagne électorale n'a été menée sur le département. Ironie pour un mouvement qui ne cesse de dénoncer une classe politique “hors sol”, qui fait aujourd’hui la promotion du “localisme” mais qui demeure lui-même dépourvu d’ancrage local faute de respecter ses propres troupes".

Ils s'adressent également au parti au niveau national. "Au delà du clanisme girondin appliqué par madame Diaz, nous pensons également que ce marasme dans les urnes est le résultat d'une stratégie perdante amorcée depuis le congrès de Lille en mars 2018. Vilipender les électeurs en leur sommant d'aller voter n'est pas une solution. Les instances nationales devraient engager une introspection et comprendre les causes de ce manque de résultat pour lequel l'abstention fait figure de prétexte".