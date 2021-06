Les électeurs sont appelés à voter ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections départementales et régionales. À Laval, 30 381 électeurs sont inscrits dans les 34 bureaux de vote. Les services de la Ville ont dû revoir tout le déroulement du scrutin afin de respecter les règles sanitaires.

Élections départementales et régionales : derniers préparatifs dans les bureaux de vote de Laval

Les bureaux de vote n°22 et 23 sont installés à l'intérieur du gymnase de l'école de la Senelle à Laval.

C'est la dernière ligne droite avec les élections départementales et régionales : le premier tour a lieu ce dimanche 20 juin. L'installation des bureaux de vote a été revue avec les règles sanitaires. À Laval, il y a 34 bureaux de vote au total. Pour chacun d'entre eux, la ville a dû s'adapter pour trouver des lieux avec suffisamment d'espace afin de pouvoir accueillir deux scrutins en même temps mais surtout de faire respecter la distanciation sociale.

Pas plus de trois électeurs par scrutin

Le bureau doit être assez grand pour accueillir à la fois le scrutin des élections départementales et celui des régionales. Les électeurs peuvent choisir de voter soit pour l'un, soit pour l'autre ou pour les deux. La séparation entre les deux scrutins a été matérialisée par une barrière et il faut respecter un sens de circulation. Il faut également de l'espace pour faire respecter la distanciation entre les électeurs, mais aussi entre les assesseurs. "Entre la personne qui a l'urne, la personne qui enregistre la carte de vote et celle qui fait émerger, faut qu'il y ait au moins 1m50 l'une de l'autre", souligne Jean-Michel Tirouflet, le responsable de la logistique élections à la mairie de Laval. Du côté des assesseurs, une personne doit être assise par table.

Les scrutins des élections départementales et des régionales sont séparés par une barrière dans le même bureau de vote. © Radio France - Maïwenn Bordron

Dans chaque bureau de vote, trois électeurs sont autorisés par scrutin. "Un à la table de décharge, un à l'isoloir et un au vote comme ça, les espaces sont bien respectés", détaille Anne-Sophie Lespiauc, la directrice du secrétariat général et de la réglementation à la Ville de Laval.

Par ailleurs, les surfaces seront bien nettoyées, régulièrement nettoyées et les locaux aérés au niveau de l'espace.

Anne-Sophie Lespiauc, directrice du secrétariat général et de la réglementation à la Ville de Laval.

Les électeurs devront être masqués, mais des masques leur seront distribués s'ils n'en ont pas. "On conseille aux gens de venir avec leurs propres stylos de façon à ce qu'il y ait le moins possible de brassage de documents et de matériel", insiste Stéphanie Bousianne, responsable du service réglementation élection de la ville de Laval.

Modification dans six bureaux de vote

La Ville de Laval a dû faire des modifications dans les bureaux de vote afin de trouver des locaux assez grands pour accueillir le double scrutin et assurer le respect de la distanciation sociale. Les bureaux n° 8 et 9 ont été transférés dans un autre lieu à Laval. Ils sont normalement situés dans l'Ecole Gérard Philippe mais pour les scrutins des 20 et 27 juin, les électeurs doivent voter au Boulodrome Jean Macé.

Pour six autres bureaux, la salle du bureau de vote a été modifiée mais elle se situe sur le même site.

- Les bureaux de vote n° 3 et 4 du Centre Georges Brassens seront installés dans la salle du DOJO de la Dacterie.

- Le bureau de vote n° 11 sera situé sous un barnum dans la cour de l'école Victor Hugo.

- Le bureau de vote n°19, normalement installé dans le hall de l'école Eugène Hairy, sera situé dans le restaurant scolaire de l'école.

- Les bureaux de vote n°22 et 23 sont installés dans le gymnase de l'école de la Senelle.

- Le bureau de vote n°27 sera installé dans le hall d'accueil de l'école Maternelle.

- Le bureau de vote n°30 est situé dans le hall de l'école Maternelle Marcel Pagnol.