Les députés ont adopté mardi 9 février le projet de loi reportant les élections départementales et régionales, initialement prévues en mars.

Elections départementales et régionales : l'Assemblée nationale vote le report aux 13 et 20 juin 2021

À Montpellier, un électeur vote lors du second tour des élections municipales, en juin 2020 (illustration).

Les élections régionales et départementales ont enfin des dates de report : elles se dérouleront les 13 et 20 juin 2021. Mardi 9 février, les députés ont validé cette hypothèse, en votant en première lecture le projet de loi de report. Les scrutins devaient initialement se tenir au mois de mars mais ont été décalés en raison de l'épidémie de coronavirus.

Un rapport du gouvernement au plus tard le 1er avril

La validation de l'Assemblée nationale intervient après celle du Sénat, avec 139 voix pour et sept abstentions, dont celles des députés La France insoumise, "dubitatifs" quand à la possibilité de faire campagne sous état d'urgence sanitaire. Ce report avait pourtant été préconisé dans un rapport rendu par Jean-Louis Debré le 13 novembre. L'ancien président du Conseil constitutionnel y voyait "une option raisonnable".

Si les dates ont été communiquées dès mardi soir par la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, elles ne seront officielles qu'après l'adoption définitive de la loi, sa promulgation puis la publication d'un décret de convocation des électeurs. Par ailleurs, le gouvernement doit présenter au Parlement un rapport "sur l'état de l'épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale" au plus tard le 1er avril. "Le gouvernement fait tout" pour la tenue des scrutins en juin, a promis Marlène Schiappa.

Deux procurations par personne

Pour permettre à chacun de pouvoir voter plus facilement dans le contexte de la pandémie, chaque électeur pourra disposer de deux procurations, contre une seule habituellement. Cette mesure avait déjà été mise en place pour le second tour des élections municipales, en juin 2020. La campagne officielle avant le premier tour sera aussi plus longue (19 jours contre 12 habituellement). Par ailleurs, le texte prévoit la mise en place par les candidats d'un numéro d'appel gratuit pour permettre aux électeurs de se renseigner sur leurs programmes.