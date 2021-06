Elections départementales et régionales : les réactions dans la Loire au lendemain du 1er tour

La droite domine les 1ers tours des scrutins régionaux et départementaux. Europe Ecologie les Verts confirme sa dynamique et se place en premier parti de la gauche avant des deuxième tours dimanche qui vont animer auparavant toute une semaine de campagne.

Au lendemain du 1er tour, France Bleu Saint-Étienne Loire recevait ce lundi des représentants des différents courants politiques représentés lors de ces élections départementales et régionales.

à lire aussi Départementales 2021 dans la Loire : ce qu'il faut retenir des résultats du premier tour

Le Parti Socialiste va "battre le pavé pendant toute la semaine"

Johan Cesa (1er secrétaire Fédéral du PS dans la Loire, numéro 2 sur la liste de Najat Vallaud Belkacem) : "2 électeurs sur 3 qui ne se rendent pas aux urnes cela pose un vrai problème démocratique, un malaise auquel nous, élus, devons répondre. Pendant une semaine nous allons encore battre le pavé pour être présents dans tous les territoires de la Loire pour porter nos propositions. Nous faisons plus de 10% au niveau régional et dans la Loire. Il y a donc un retour du vote socialiste dans les urnes. On sera ensemble avec la liste de Fabienne Grébert (EELV) dans tous les départements, ainsi qu'avec celle de Cécile Cukierman. Rien n'est perdu. Les dynamiques vont vers vers le rassemblement dès le 1er tour. C'est ce que j'appelais de mes vœux mais cela n'a pas pu se faire pour des différences d'opinion. L'enseignement pour l'année prochaine c'est que la gauche et les écologistes doivent être rassemblés dès le 1er tour."

INTERVIEW Johan Cesa Copier

"Tout commence aujourd'hui " pour le Rassemblement National :

Isabelle Surply (au 2e tour des départementales à Saint-Chamond, 2e sur la liste RN aux régionales) : "Finalement la campagne de dénigrement d'Hervé Reynaud (conseiller départemental sortant sur le canton de Saint-Chamond, en tête après le 1er tour) n'a pas tant fonctionné. Tout commence aujourd'hui et nous avons une semaine pour convaincre. Ça nous a regonflé à bloc. 3 binomes au 2e tour contre 18 en 2015 ? Il faut toujours se remettre en question. Si nous ne sommes pas au 2e tour partout c'est qu'il y avait une attente et que nous n'étions pas au rendez-vous. Sur les régionales, Andrea Kotarac a su montrer la supercherie de faire campagne sur les idées des autres. Il a gardé son électorat. Les gens ne sont pas dupes".

INTERVIEW - Isabelle Surply du Rassemblement National Copier

"Partie difficile mais jamais perdue" pour EELV

Olivier Longeon (tête de liste Europe Écologie les Verts aux régionales dans la Loire) : "Le résultat de Fabienne Grébert est dans la poursuite de la dynamique enclenchée aux Européennes de 2019, avec derrière les municipales. Aujourd'hui les électeurs placent l'écologie comme la force de renouvellement, de reconstruction et de rassemblement. La partie est difficile mais elle n'est jamais perdue. Entre un 1er et un 2e tour, des électeurs se démobilisent et d'autres se remobilisent".

INTERVIEW - Olivier Longeon d'EELV Copier

Les Républicains

Jean-Pierre Taite (patron des Républicains et tête de liste dans la Loire du parti aux Régionales) : "Il faut rester humble car nous ne sommes qu'à la mi-temps du match. C'est le travail qui paye. Laurent Wauquiez a travaillé pour toutes les communes d'Auvergne - Rhône-Alpes. Sa plus grande réussite c'est de dire des choses depuis plusieurs années sur la santé, la sécurité, l'identité, l’assistanat. Il a une constance. Sur la sécurisation des lycées il avait raison avant tout le monde. Sa force d'aujourd'hui c'est une certaine humilité due à ces défaites. Il est dans une vraie maturité politique et pour notre région c'est une vraie chance".

INTERVIEW - Jean-Pierre Taite de LR Copier

Les résultats chez vous