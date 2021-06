Les bureaux de vote de Drôme et d'Ardèche ouvrent de 8 à 18 heures ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections départementales et régionales. Organiser un double scrutin en période de crise sanitaire a compliqué la tâche des mairies.

Elections départementales et régionales : quelles modalités en Drôme et en Ardèche ?

C'est la première fois depuis 2004 que les départementales et les régionales se déroulent simultanément et c'est la première fois depuis 2008 que deux scrutins sont organisés ensemble, il s'agissait à l'époque de cantonales et de municipales. Dédoubler des bureaux de vote en pleine crise sanitaire a demandé un travail supplémentaire de préparation. Il y a un marquage au sol pour voter à l'un puis à l'autre scrutin. Les files d'attente sont prévues à l'extérieur. Chaque bureau de vote a du gel hydroalcoolique à disposition. Le masque est évidemment obligatoire et il est recommandé de venir avec son propre stylo pour l'émargement.

Changement de salles à Privas et Annonay

Certains bureaux de vote ont dû être déplacés dans des salles plus grandes. Ainsi, à Privas, les bureaux 1 et 2 sont au gymnase de Lancelot puisque le pôle Gounon est centre de vaccination, les bureaux 3 et 4 ne sont pas à la salle du Champ de mars mais au boulodrome juste à côté. A Annonay, huit bureaux restent à la salle des fêtes mais les six autres sont installés à l'hôtel de ville. Les deux sites sont desservis par les navettes gratuites.

Deux fois plus d'assesseurs

Pour de nombreuses municipalités, la difficulté aura été de trouver suffisamment d'assesseurs car hormis le président de chaque bureau, il faut deux fois plus de personnes pour assurer le bon déroulement du vote. A notre connaissance, tout est réglé. A Valence par exemple, la liste des 168 assesseurs nécessaires a été bouclée il y a seulement quelques jours.