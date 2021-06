Dimanche 27 juin, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs conseillers départementaux et régionaux. France Bleu Mayenne vous proposera une soirée spéciale à partir de 19h50 pour tout connaître des résultats.

Elections départementales et régionales : soirée spéciale second tour sur France Bleu Mayenne

Le second tour des élections départementales et régionales a lieu ce dimanche 27 juin. En Mayenne, 223.000 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les conseillers départementaux et régionaux. Dans le département 34 binômes sont encore en lice dans les 17 cantons. Quatre listes s'opposent dans Pays de la Loire. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.

Dès 19h50 ce dimanche 27 juin, France Bleu Mayenne vous donne rendez-vous pour connaître les résultats de ces deux scrutins. Nous serons mobilisés dans les cantons pour vous faire vivre les premières réactions. Martin Cotta et Pascal Fouchet accueilleront les candidates et candidats en studio.

Sur francebleu.fr et sur l'application France Bleu vous trouverez aussi tous les résultats dans votre commune.

► Les résultats des départementales en Mayenne