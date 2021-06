Elections départementales : faut-il rehausser le nouveau pont de Pont-sur-Yonne ?

Un pont neuf mais trente-huit centimètres plus bas que le précédent. Voilà la polémique qui agite le canton de Pont-sur-Yonne depui fin 2020. Et le débat n'est pas clos. La nouvelle assemblée départementale devra se prononcer sur un éventuel rehaussement du pont.

A l'issue des élections des 20 et 27 juin, la nouvelle assemblée départementale devra décider si elle veut ou non s'engager dans de nouveaux travaux, dont la durée est estimée à trois mois, afin de rehausser ce pont. Sachant que les précédents auront perturbé fortement la circulation sur la D606 au nord de Sens pendant plus d'un an. Et en particulier pour les habitants de Pont-sur-Yonne, dont l'un des conseillers sortants du canton, Grégory Dorte, de nouveau candidat est aussi le maire de la ville.

Un problème global pour le conseiller sortant, Grégory Dorte

Grégory Dorte, en binôme avec Dominique Sineau pour ces élections, se refuse à vouloir engager automatiquement des travaux pour rehausser le pont. Il estime que la question à l'avenir dépasse la seule hauteur du pont qui traverse sa ville : "il y a eu des pratiques depuis des années où les péniches grossissaient en terme de gabarit, sans l'aval des autorités de tutelle. Le problème ne se pose pas seulement sur le pont de Pont-sur-Yonne qui est un prétexte, mais sur tout le linéaire, le pont de Courlon, celui de Vinneuf et celui de Sens sont tous à 4,70 mètres de haut. Donc le département a ouvert le dialogue pour revoir toute la circulation sur ce linéaire. Donc ce sont les ponts mais aussi les écluses qui faudrait configurer de manière à accueillir des gros gabarits."

Une surélévation du pont nécessaire pour L'Yonne en commun

Les candidats du rassemblement de gauche, L'Yonne en commun, Laurie Coutouly et François Goglins promettent pour leur part de relever ce pont. "Si je suis élue, je demanderai à ce qu'on rehausse le pont et que des travaux soient engagés", explique Laurie Coutouly, "c'est évalué à un milllion voire un million et demi d'euros, donc oui, c'est une somme. Mais contrairement à ce qu'on a pu entendre ce ne serait pas payé par les contribuables de Pont-sur-Yonne. Ce serait payé par VNF via le droit de passage que leur versent en grande partie les bateliers. Trois mois de travaux en plus, ce n'est pas insurmontable."

Le Rassemblement National prêt à assumer le coût des travaux supplémentaires

Même proposition de la part des candidats soutenus par le Rassemblement National, Laurence Leblanc et Romain Luboué, pour qui cette situation est le signe d'une distance trop grande entre la majorité sortante et les acteurs de terrain. "Il faut surélever ce pont pour l'attractivité des communes, pour le tourisme et le travail, parce que la chambre de commerce a parlé de 1 200 emplois menacés à cause de cette erreur-là. Le coût supplémentaire de un million d'euros nous sommes prêts à l'assumer car ce n'est pas rien par rapport à l'enjeu. Et nous rencontrons beaucoup d'habitants qui préfèrent en finir une bonne fois, plutôt que de repartir sur des travaux dans un an."