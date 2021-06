Élections départementales : faut-il un collège de plus dans le nord de l'Yonne ?

C'est l'une des compétences les plus connues du conseil départemental... la gestion des collèges. L'Yonne compte trente collèges publics et le département leur consacre chaque année une trentaine de millions d'euros, dont une partie sert à financer les travaux. La majorité sortante a choisi ces dernières années de fermer le collège Bienvenu-Martin à Auxerre à cause de sa vétusté, mais elle a aussi renoncé à ouvrir un nouveau collège dans le nord de l'Yonne. D'après la majorité sortante, la hausse de population au nord de l'Yonne, ne serait plus suffisante.

Le Rassemblement National pour un nouveau collège

Dans le canton de Thorigny, seul canton sans collège dans l'Yonne, le binôme de candidats du Rassemblement National, Annick Vilebois et Ludovic Massard propose de créer un nouveau collège et des moyens pour le faire. "Nous avons beaucoup de trop de jeunes qui prennent le car tôt le matin et tard le soir pour aller au collège à Sens ou Pont-sur-Yonne", estime Ludovic Massard, "donc oui, nous portons cette volonté de créer un nouveau collège." Pour financer ces travaux, les candidats du Rassemblement National estiment qu'il faudrait prendre sur le budget consacré aux mineurs étrangers non-accompagnés (quatre millions d'euros en 2020).

Des rénovations écologiques voulues par la gauche

Créer un collège dans le canton de Thorigny est aussi une des propositions portées par le binôme de gauche (L'Yonne en commun), Alain Job, Marion Lafontan. Cette dernière estiment qu'il faut aller plus loin, dans la politique sociale et écologique des collèges : "Nous devons rénover les collèges de manière écologique et revoir la facturation des cantines, avec une facturation en fonction des revenus des parents et non un tarif identique pour tous. Et nous nous tournerons vers les habitants, pour recueillir leurs propositions sur les problématiques des collèges."

La conseillère sortante Michèle Crouzet pour un collège à Sergines

Du côté des élus sortants de la majorité, l'idée d'un nouveau collège commence à faire sa place. Michèle Crouzet, conseillère sortante de la majorité défend désormais avec son binôme Steve Campagne, la création d'un collège à Sergines. "Dans les environs, tous les collèges commencent à être à saturation et on voit que la population augmente. Les effets du covid ont fait que les maisons sont achetées dans notre secteur. Il y a plein de gens qui vont faire du télétravail et cela va se développer avec le déploiement de la fibre."

Le binôme soutenu par la majorité, pas opposé à un nouveau collège

Même l'ancien binôme de Michèle Crouzet, Alexandre Bouchier, désormais allié à Catherine Bardeau pour cette campagne, jusqu'ici opposé à la création d'un collège supplémentaire, ne ferme plus la porte à cette idée : "la question d'une construction peut se poser légitimement. La crise du covid est passée par là, on a bien vu dans nos différentes communes qu'il fallait réorganiser nos classes, pour pouvoir avoir plus de place pour les enfants. Et nous avons aussi une nouvelle attractivité démographique, puisque de nombreux urbains sont venus habiter dans nos communes." Quant à la fermeture évoquée de petits collèges dans le sud du département, le candidat soutenu par la majorité sortante considère que "ce serait donner un mauvais signal que de fermer quelques établissements car la crise du covid nous réinterroge sur nos pratiques."