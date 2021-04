Élections départementales : pas de candidats UDI dans la Loire, faute d'accord avec la majorité sortante

L'Union des démocrates et indépendants jette l'éponge. Le parti centriste ne présentera finalement pas de candidats aux élections départementales en juin dans la Loire, faute d'accord avec le président sortant, Georges Ziegler, lui-même ancien membre de l'UDI avant de rejoindre Les Républicains.

"Alors que l’UDI sera partenaire de la majorité régionale, il n’a pas été possible de trouver un terrain d’entente avec les responsables de la majorité départementale dans la Loire", annonce le parti centriste dans un communiqué deux mois avant les élections. "Aucun accord n’a été possible entre l’UDI de la Loire et le président actuel du conseil départemental Georges Ziegler", précise les responsables de l'UDI dans la Loire.

"Le risque de voir entrer, pour la première fois, le Rassemblement national au Conseil départemental, est réel", estime le parti centriste qui considère devoir "faire preuve d'une grande responsabilité". C'est pour cela que les responsables départementaux de l'UDI ont décidé avec leurs instances nationales de ne pas présenter de finalement présenter aucun candidat dans aucun canton aux élections départementales.

Lionel Boucher assurait encore début mars, en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire que son parti en présenterait même en l'absence d'accord avec Les Républicains.

L'UDI annonce du coup qu'elle va se concentrer sur le scrutin régional "pour faire gagner la liste conduite par Laurent Wauquiez sur laquelle figureront plusieurs de ses représentants", annonce ce même communiqué.

Les centristes essaieront tout de même de participer au débat en rendant "publiques, en mai, un certain nombre de propositions thématiques pour les Ligériens, avec l’objectif que le futur Conseil départemental les reprenne à son compte".

Georges Ziegler, le président sortant et à nouveau candidat faisait partie de l'UDI avant de décider au printemps 2018 de quitter les centristes pour rejoindre Les Républicains. A l'époque, une vingtaine d'élus ligériens l'avaient suivi.