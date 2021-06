Elections départementales : Gérald Darmanin en position de force à Tourcoing

La forte abstention l'a empêché d'être élu au 1er tour : le ministre de l'Intérieur et ancien maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, a largement viré en tête au 1er tour des élections départementales. Dimanche, il sera opposé, avec la maire de Tourcoing, à un binôme de la gauche et des écologistes.

Un lundi en campagne pour Gérald Darmanin. L'ancien maire de Tourcoing a invité les journalistes à la terrasse d'un café, un verre de bière à la main. Le ministre de l'Intérieur peut être confiant à l'issue du premier tour. En binôme avec la maire de Tourcoing, Doriane Bécue, il possède une nette avance (54%) sur le duo Katy Vuylsteker (EELV) et Ali Laazaoui (PS) qui totalise 28% des voix.

Rien n'est jamais gagné d'avance. Nous avons réussi à montrer que nous pouvions, par sincérité, convaincre les électeurs mais c'est comme l'amour : c'est chaque jour renouvelé.

Gérald Darmanin, candidate de la majorité départementale © Radio France - Stéphane Barbereau

Reportage dans le canton de Tourcoing-2 Copier

Le ministre souligne que, contrairement à 2015, le RN ne sera pas présent au second tour, dans un contexte de très forte abstention (80%).

Mobiliser les abstentionnistes à gauche

Face au duo Darmanin-Bécue, le binôme de gauche fait une tout autre analyse des résultats :

Entre les municipales et cette année, il a divisé son nombre de voix par 2. C'est un véritable désavoeu.

"2 500 voix de retard dans une ville de 100 000 habitants, ce n'est rien, ajoute la candidate EELV Katy Vuylsteker. On va aller les chercher" [ces électeurs].

Katy Vuylsteker, candidate EELV © Radio France - Stéphane Barbereau

"Darmanin-mania"

Face à ces chiffres avancés par son opposante, l'ancien maire de Tourcoing peut constater sa popularité intacte auprès des habitants. ils sont nombreux à passer en voiture et à le klaxonner, à l'encourager, ou le saluer. Katy Vuylsteker dénonce les candidatures de l'actuel et de l'ancien maire de la ville, "des cumulards invétérés, selon elle. Ils sont partout, veulent tout le temps plus de mandat".

Un ministre de l'Intérieur devrait s'occuper d'autre chose que de consolider sa baronnie locale.

Ecouter Katy Vuylsteker, candidate EELV dans le canton de Tourcoing-2 Copier

Gérald Darmanin, à l'inverse, assume totalement viser plusieurs mandats à la fois : "Mon travail, c'est d'être avocat de la ville. Je n'ai jamais considéré qu'il fallait rester rabougri, dans son coin". Le conseiller municipal délégué à l'attractivité de Tourcoing cite en exemple son voisin belge, maire de Courtrai devenu vice-premier ministre du royaume ou encore Jean-Louis Borloo à Valenciennes qui a su faire venir des investisseurs étrangers et ne cachait pas ses envies de destin national.

On espère un peu être à la hauteur, être les Borloo de Tourcoing.