Élections départementales dans l'Indre : tous les candidats de la majorité sortante canton par canton

Dans l'Indre, la majorité départementale a dévoilé la liste complète de ses candidats dans les 13 cantons. À chaque fois, on retrouve deux candidats titulaires et deux remplaçants. C'est Marc Fleuret qui est le chef de file de la liste et qui est candidat pour succéder à Serge Descout pour la présidence du Conseil départemental. Mais on remarque plusieurs personnalités majeures de la vie politique du département. Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, est candidat dans le canton numéro 3 de sa ville, aux côtés de Chantal Monjoint. "Parce que la Ville de Châteauroux et le Département de l’Indre sont indissociables, que les deux collectivités sont très complémentaires, parce que nous avons toujours travaillé en équipe, parce qu’ensemble nous serons plus forts et plus efficaces, j’ai décidé d’être candidat à l’élection départementale les 20 et 27 juin aux côtés de Chantal Monjoint", justifie le maire sur Facebook.

Canton d'Ardentes

Gilles CARANTON, maire d'Ardentes et Nolwenn FORTUIT, infirmière libérale

Remplaçants : Dominique GUIGNAT, adjoint au Maire de Montierchaume et Pascale BAVOUZET, Maire d'Arthon

Canton d'ARGENTON

Alain BOSSARD, Maire de Celon et Laurence ROLLAND, chef d'entreprise Saint-Marcel / Le Pont Chrétien

Remplaçants : Pascal CHAMBEAU, maire de Velles et Mireille TILLY, conseillère municipale d'Eguzon-Chantôme

Canton du BLANC

Gérard BLONDEAU, conseiller départemental et Nathalie CORBEAU, employée d'éducation, maire-adjointe du Blanc

Remplaçants : Christian BORGEAIS, maire de Villiers et Christel BONDOUX, maire de Douadic

Canton de BUZANÇAIS

Régis BLANCHET, Maire de Buzançais, vice-président du Département et Frédérique MERIAUDEAU, cadre dans l'Industrie, Vice-présidente du Département

Remplaçants : Xavier ELBAZ, Maire de Villedieu-sur-lndre, vice-président de la communauté de communes et Françoise AVIGNON, commerçante retraitée

Canton de CHÂTEAUROUX 1

Marc FLEURET, Maire de Déols, Conseiller départemental Florence PETIPEZ, Adjointe au Maire de Châteauroux, Vice-présidente du Département

Remplaçants : Eric CHALMAIN, Conseiller municipal de Châteauroux Marie-José BIENVENUT, professeure d'EPS

Canton de CHÂTEAUROUX 2

Jean-Yves HUGON, conseiller départemental, adjoint au maire de Châteauroux Imane JBARA-SOUNNI, Conseillère départementale, adjointe au maire de Châteauroux

Remplaçants : Stéphane Zecchi, Conseiller municipal de Châteauroux, Conseiller communautaire Christine Daguet, Adjointe au maire de Châteauroux, Conseillère communautaire

Canton de CHÂTEAUROUX 3

Gil AVÉROUS, maire de Châteauroux, président de Châteauroux-Métropole et Chantal MONJOINT, maire-adjointe de Châteauroux déléguée au Commerce, conseillère départementale

Remplaçants : Tony IMBERT, vice-président de Châteauroux-Métropole délégué au tourisme et Stéphanie GALOPPIN, maire-adjointe de Châteauroux déléguée à la famille et à la jeunesse

Canton d'ISSOUDUN

Régis BONNIN, exploitant agricole, conseiller municipal d'Issoudun et Sandrine METZ, assistante de gestion, conseillère municipale d'Issoudun

Remplaçants : Nicolas VERGER, formateur à la mission locale et Christelle GROSBOT, employée de restauration

Canton de LA CHÂTRE

François DAUGERON, maire de Sainte-Sévère-sur-lndre, président du Pays de La Châtre en Berry et Michèle SELLERON, conseillère municipale de Saint-Août, conseillère départementale

Remplaçants. Patrick JUDALET, maire de La Châtre, président de la Communauté de Communes et Amandine LIMBERT-AUGEREAU, maire-adjointe de Thizay

Canton de LEVROUX

Nadine BELLUROT, sénatrice de l'Indre, conseillère départementale et Philippe MÉTIVIER, maire de Vatan

Remplaçants : Nadine DELAGE, maire de GUILLY et Alexis ROUSSEAU-JOUHENNET, maire de Levroux, président de la communauté de communes

Canton de NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Virginie FONTAINE, maire d'Aigurande et Christian ROBERT, maire de Mers-sur-lndre, président de la communauté de communes

Remplaçants : Catherine PLISSON, conseillère municipale du Magny et Laurent BRÉ, maire d'Orsennes

Canton de SAINT-GAULTIER

Lydie LACOU, maire de Thenay, conseillère départementale et Gérard MAYAUD, premier vice-président du Département, rapporteur général du budget

Remplaçants : Coralie CISIOLA, infirmière à l'hôpital du Blanc, sous-lieutenant sapeurs-pompiers de Belâbre et Didier DUVERGNE, maire de Luant, vice-président de Châteauroux-Métropole

Canton de VALENÇAY