Elections départementales: "il faut que chaque citoyen le 20 juin trouve le temps de passer au bureau de vote"

Les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin. Pour en parler Jacques Oberti, maire d'Ayguevives, président du Sicoval et président de l'Association des maires de France en Haute-Garonne est l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi à 0_h08. Il répond aux questions de Sandrine Morin.

L'organisation du scrutin a été compliquée ?

Oui particulièrement pour les petites et les très grosses communes. Car c'est un double scrutin (départemental et régional), il nous faut deux fois plus de monde pour tenir les bureaux de vote. Nous avons très tôt demandé à ce que les personnes qui tiennent les bureaux de vote soient vaccinés. Dès le mois de janvier. Nous l'avons obtenu. Nous aurons donc beaucoup de personnes vaccinées, les électeurs peuvent venir sans crainte.

Il reste encore quelques jours pour mobiliser les assesseurs . Cela se passe comment si il en manque ?

C'est compliqué, car les assesseurs doivent être de la commune. On peut réquisitionner des électeurs ou faire appel aux bonnes volontés. Et souvent cela fonctionne. Il reste enfin la possibilité de mobiliser les agents municipaux et ils sont rémunérés mais c'est en dernier recours.

Avez-vous dû pousser les murs pour ce scrutin (qui est à la fois départemental et régional) ?

Il a fallu organiser deux urnes par bureau. Certains ont du positionner chaque urne dans des salles différentes, ce qui nécessite encore plus de personnes pour orienter les électeurs.

Les départementales ont-elles étaient noyées par les régionales ?

Je ne crois pas. Les citoyens savent faire la différence entre le rôle du conseiller départemental et la Région, et vous-même à la radio vous expliquez la différence.

Votre plus grand ennemi dimanche est-ce que c'est l'abstention ?

Oui nous luttons contre l'abstention. Il faut que chaque citoyen le 20 juin trouve le temps de passer au bureau de vote. C'est extrêmement important car cela marque pour les années à venir toute la gestion locale.