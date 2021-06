Élections départementales : ils ont le leader des socialistes de Loire-atlantique dans le viseur

Il succédera au président du département de Loire-Atlantique si le PS triomphe ce 27 juin, aux élections départementales : Michel Ménard est favori dans le canton "Nantes 7". Six binômes se présentent face à lui, pour la gagne, ou pour la visibilité qu'apporte le scrutin.

On vote, ces 20 et 27 juin.

Le socialiste Michel Ménard avait cumulé 43% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection, puis 76% au second, il y a six ans. Autant dire que le potentiel successeur de Philippe Grosvalet est favori à sa réélection, dans le canton "Nantes 7" ; mais les adversaires ne manquent pas.

Michel Ménard, Parti socialiste

Adhérent du PS depuis 35 ans et élu depuis 20 ans, il fait office de favori et défend son bilan, sur les six dernières années au conseil départemental.

"Nous avons tenu les engagements" Copier

Éléonore Revel, Rassemblement national

Le secrétaire départementale du Rassemblement national tente sa chance dans ce canton, le seul, à Nantes, où le RN est présent.

"Il faut balayer le parti socialiste" Copier

Mohamed Mokhlès, union de la droite et du centre (dont Les Républicains)

Le candidat de la droite et du centre fustige les projets de la majorité actuelle, qui va engendrer une augmentation d'impôts selon lui.

"Un bilan médiocre" Copier

Morgan Corbières, La République en marche

L'adhérent au parti présidentiel, et membre du mouvement depuis 2016, défend la philosophie du "en même temps".

Le "en même temps" : "Ça nous permet d'avancer plus loin sur les sujets" Copier

Alain Avello, Les Patriotes

Pour le leader local du parti de Florian Philippot, le problème, c'est l'Union européenne.

"Il n'y a pas de politique sociale sans que nous nous séparions de l'Europe" Copier

Marie-Andrée Aurigny, Parti ouvrier indépendant démocratique

L'objectif, pour elle, n'est pas de gagner, mais d'apporter de la visibilité à son parti.