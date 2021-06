Élections départementales : Jean-Jacques Lasserre en ballottage dans son canton des Pyrénées-Atlantiques

Une des conséquences de l'abstention ? Arrivé largement en tête du premier tour, avec son binôme, dans son canton du Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre, Jean-Jacques Lasserre le président sortant du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques devra passer par un second tour. Depuis le bureau centralisateur de la mairie de Saint-Palais, les résultats sont tombés pour le canton :

Nombre d'inscrits : 16.802

Nombre de votants : 7.997

Suffrage exprimés : 7.750

Résultats

Jean-Jacques Lasserre et Anne-Marie Bruthé (Forces 64) : 4.067 ( 52,47 % )

) Émilie Dubois et Xabi Larralde (EH Bai) : 1,902 ( 24,54 % )

) Lucien Betbeder et Michèle Doyhénart (Gauche 64) : 1.119 ( 14,44 % )

) Philippe Abarrategui et Béatrice Tristant (RN) : 663 (8,55 %)

Pour 133 voix, Jean-Jacques Lasserre et Anne-Marie Bruthé ne sont pas élus dès le premier tour. Ils devront donc passer par un second tour le 27 juin prochain. Comme en 2015, il devra affronter les abertzale au second tour. Cette fois ils seront opposés à Émilie Dubois et Xabi Larralde (EH Bai). Néanmoins, si l'on affine, les résultats de ce premier tour permettent de constater que l’écart entre les deux listes a diminué. En 2015, le duo de Force 64 disposaient de 2.500 voix d’avance sur les abertzale. Ce dimanche soir à l'occasion du premier tour, 2.000 voix séparent les deux camps.