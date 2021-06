Elections départementales : Jean Morin va briguer la présidence du conseil départemental de la Manche

Après la large victoire de la majorité sortante de la droite et du centre ce dimanche lors du second tour des élections départementales, le troisième tour se profile déjà pour élire le nouveau président. Jean Morin, réélu à Coutances va se porter candidat.

42 sièges sur 54 possibles. C'est le résultat de la majorité sortante de la droite et du centre lors des élections départementales ce dimanche. Nul doute que le successeur de Marc Lefèvre à la présidence sera issu de ce groupe. Son élection interviendra ce jeudi 1er juillet et déjà, un nom est sorti du lot : celui de Jean Morin, largement réélu ce dimanche à la tête de son canton de Coutances. "Nous en avons beaucoup discuté et je déposerai ma candidature ce mardi", a-t-il confié ce matin sur France Bleu Cotentin.

La carte de l'ouverture

Jean Morin compte déjà s'engager sur "l'ouverture de son mandat". Le tout en misant sur de nombreux domaines : un état des lieux s'imposera ainsi dans le secteur de l'enfance, du handicap et surtout l'environnement. "Cette réflexion doit avoir lieu de façon approfondie", confie-t-il.