Elections départementales : l'accès à l'emploi au cœur de la politique d'insertion du département de l'Yonne

Prenons l'exemple de ce dispositif mis en place depuis septembre 2020 dans le secteur de Joigny qui vise à permettre une meilleure insertion des allocataires du RSA.

Un dispositif qui consiste à faire travailler ensemble le département, les collectivités et Pôle emploi. Les nouveaux bénéficiaires du RSA sont systématiquement reçus à leur premier entretien par un travailleur social du Conseil départemental et par un conseiller de Pôle emploi. S'il est trop tôt pour faire un bilan , les premiers résultats sont encourageants . Selon le département , on constate un retour à l'emploi de plus de 50 % pour les personnes accompagnées.

Le conseil départemental participe également à d'autres actions pour favoriser le retour à l'emploi notamment. Les chantiers d'insertion , les visites d'entreprises , l'aide à la mise en place de formation. Des actions qui peuvent concerner un plus large public que les seuls bénéficiaires du RSA : les personnes handicapés, les chômeurs ainsi que les jeunes.

Dans le canton de Migennes, plusieurs dispositifs existent .

"Mobilité, logement, santé, emploi. Nous travaillons sur une insertion globale des personnes en difficultés." François Boucher conseiller sortant de la majorité

Le conseiller sortant de la majorité, François Boucher en binôme avec Marie Agnès Evrard , juge satisfaisant ce qui a été mis en place en matière d'insertion professionnelle dans son canton lors du précédent mandat. "Nous travaillons sur une insertion globale. Nous suivons le parcours de la personne. Elle bénéficie soit d'une remise à niveau avec pôle emploi, soit des compétences dont l'entreprise a besoin. Pour les freins à la mobilité , nous travaillons avec Club Mob une association qui prête des deux roues pour aller travailler. Il y a également un dispositif pour aider à passer le permis de conduire. On propose aussi de l'aide au logement, à la santé."

Le département de l'Yonne travaille régulièrement avec pôle emploi en matière d'insertion

"Le département doit s'engager dans le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée . C'est une démarche parfaitement adaptée au canton de Migennes notamment." Anna Meyroune ( Union de la gauche)

Les dispositifs existants sont indispensables, selon Anna Meyroune, la candidate de la gauche unie à Migennes, en binôme avec Marc Sérandat. Mais il faut aller plus loin selon elle. Anna Meyroune propose d'expérimenter le dispositif "territoire zéro chômeur de longue durée"sur le migennois. "Le département de l'Yonne malheureusement ne s'est pas engagé dans cette démarche. Pourtant c'est un dispositif novateur. Le but c'est vraiment de s'attaquer au noyau dur du chômage. Les personnes qui sont sans activité depuis longtemps, qui cumulent de grandes difficultés, liées au logement , à la santé. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est le seul dispositif qui propose que les personnes soient embauchées en CDI, dans ce qu'on appelle des établissements à but d'emploi. Et les activités économiques auxquelles ils participent ne font pas concurrence avec le reste du tissu économique local."

"Le département ne devrait pas s'occuper de l'emploi. C'est l'état qui dispose des moyens pour le faire." Moïse Menant (RN)

Enfin Moïse Menant du Rassemblement National estime que l'insertion et l'emploi ne devrait pas être une compétence du département, mais de l'état et de la région. Il est candidat sur le canton de Migennes en binôme avec Karine Chicanne . "Je trouve normal que le département s'occupe de ses collèges et de ses routes. Mais l'emploi devrait relever de l'état qui a les moyens et l'autorité pour le faire. Nous au rassemblement national, on préconise de doubler les crédits dédiés à l'apprentissage et à la formation. Nous avons le projet d'un fond de création souverain régional de 100 millions d'euros pour investir dans les entreprises d'avenir et sauver les sociétés menacées. Et on s'efforcera d'attirer de entreprises nouvelles dans le migennois. L'Yonne est bien placé par rapport à Paris, il y a l'autoroute. Nous avons des atouts. "

L'association Entrain , une structure d'aide à l’insertion efficace à Migennes

Installée à Migennes depuis 25 ans, l'association d'insertion Entrain qui travaille aussi sur le territoire de Joigny a accueilli près de 300 personnes l'an dernier.

Son objectif est d'accompagner les demandeurs d'emplois, qui pour certains sont éloignés du monde du travail depuis trop longtemps. Pour plein de raisons explique Sylvie Sidou la directrice d'Entrain. "Éloignés en terme de motivation pour certains, en terme de compétences aussi. C'est une réalité, le niveau de formation du public que nous accueillons est relativement faible. "

Entrain leur propose donc des missions de travail adaptés à leur compétence. Des emplois d'entretien de la maison, d'espace verts. Des postes de conditionnement ou de préparation de commandes . Et une fois qu'ils sont en mission , ils restent accompagnés par l'association. "C'est la valeur ajoutée de structures comme les nôtres . On les accompagne tout au long de leur parcours. En terme de mobilité, de problèmes de santé. De motivation. On leur propose également une formation si c'est nécessaire. "

Et c'est un suivi qui s'avère payant au bout du compte. "59% des personnes qui sortent de chez nous trouvent un emploi. Et un emploi durable. C'est à dire en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. "

Sylvie Sidou recherche actuellement des bras car l'activité économique est de retour . C'est donc le moment de pousser la porte de l'association Entrain à Migennes.