Les candidats du centre et de la droite remportent 19 cantons dans les Pyrénées-Atlantiques au 2e tour des élections départementales ce dimanche 27 juin, deux de plus qu'en 2015. Le président sortant, Jean-Jacques Lasserre, est en mesure d'être réélu. Les indépendantistes d'EH Bai gagnent un canton.

Élections départementales : l'union du centre et de la droite renforcées dans les Pyrénées-Atlantiques

L'union du centre et de la droite, qui siège au conseil départemental sous la bannière Forces 64, est la grande gagnante des élections départementales dans les Pyrénées-Atlantiques. Avec 19 cantons remportés, elle progresse encore (+2) par rapport aux élections de 2015 en réalisant un petit chelem au Pays Basque. La gauche en revanche perd quatre siège, même si elle fait mieux que résister en Béarn. Le parti abertzale EH Bai, indépendantistes basques de gauche, remporte lui son premier canton.

Forces 64 renforcé, Lasserre dans un fauteuil

Le pari est donc réussi pour la majorité départementale sortante qui a préservé l'unité du centre et de la droite (UDI, Modem, LREM, LR) lors de ces élections. Les binômes de Forces 64 ont remporté 11 des 12 cantons du Pays Basque, raflant deux de plus qu'en 2015 à l'opposition de gauche. Le président sortant du Parlement de Navarre, Jean-Jacques Lasserre, confortablement réélu sur son fief du Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre (63,4%), devrait donc être reconduit pour un nouveau mandat jeudi 1er juillet.

La Gauche 64 en recul, son chef de file battu

A l'inverse, l'opposition de gauche qui siégeait dans la précédente mandature sous l'appellation Gauche 64 perd 3 sièges. Tous au Pays Basque, où son chef de file Henri Etcheto est battu dans son canton de Bayonne-3 pour seulement 29 voix. Les candidats de gauche, en revanche, résistent en Béarn où ils perdent le canton d'Oloron-Sainte-Marie-2 mais prennent celui de Pau-2. Ils y font quasiment jeu égal avec l'union du centre et de la droite en conservant 7 des 15 cantons de l'est du département.

EH Bai de retour au Parlement de Navarre

Ce sont les abertzale (indépendantistes de gauche) d'EH Bai qui créent la sensation du second tour en remportant pour la première fois un canton, celui d'Hendaye-Côte Basque-Sud, où l'ancien vice-président socialiste du conseil départemental Kotte Ecenarro ne se représentait pas, laissant la place à deux de ses adjoints à la mairie d'Hendaye. EH Bai qui avaient déjà envoyé un membre au Parlement de Navarre lors de la précédente élection départementale de 2015 - Alain Iriart élu sur le canton de Nive-Adour avant de démissionner en 2017 après son élection à la vice-présidence de l'agglomération pays basque - en aura cette fois deux.

