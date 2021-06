Elections départementales : la droite en position de force au premier tour en Creuse

La majorité sortante a de quoi être satisfaite au soir du premier tour des élections départementales en Creuse. La droite a obtenu un peu plus de 52 % des voix dimanche 20 juin. Elle arrive en tête dans neuf des quinze cantons, et parvient même à élire trois binômes dès le premier tour.

à lire aussi Élections départementales : que retenir du premier tour en Creuse ?

Valérie Simonet réélue

La présidente sortante Valérie Simonet est réélue sur son canton d'Auzances, aux côtés de Jérémie Sauty avec près de 81 % des voix. A Evaux-les-Bains, Nicolas Simonnet l'emporte sur son rival Jean Auclair. Le binôme divers droite N. Simonnet - Marie-Thérèse Vialle totalise 65 % des suffrages.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le troisième binôme de droite victorieux en Creuse est élu sans surprise, dans le canton de Gouzon, puisque Marie-Christine Bunlon et Patrice Morançais étaient seuls à se présenter. La droite a donc déjà six sièges assurés (deux par binôme).

La droite présente partout au second tour

Sur les douze cantons restants, les binômes divers droite arrivent en tête dans la moitié. Ils sont qualifiés partout pour le second tour.

Il ne devrait pas y avoir de suspense à Bonnat où ils devancent largement le binôme écologiste sans réserve de voix. Large avance aussi à Dun-le-Palestel. Au Grand-Bourg et à Ahun, en lice face à la gauche, le report de voix du Rassemblement national devrait être décisif.

En revanche, cela s'annonce plus serré sur Aubusson et Boussac face à des binômes qui pourront compter sur un vivier de voix de gauche. La gauche (étiquetée PS ou divers gauche) arrive en tête dans six cantons.