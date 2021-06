Elections départementales : la fibre optique s'installe progressivement dans l'Yonne

C'est une promesse de la majorité sortante, l'Yonne sera entièrement raccordable à la fibre optique fin 2023. Mais que l'on soit une entreprise ou un particulier, si on veut la fibre, il faudra ensuite se raccorder. Pour ceux qui sont isolés, ce sera plus compliqué selon les autres candidats.

Depuis son lancement en 2018, le plan de l'aménagement numérique du département se concentre sur les zones délaissées par Orange. L'opérateur historique s'est en effet engagé à déployer la fibre optique sur l'agglomération de Sens et d'Auxerre.

Et donc en complément, le conseil départemental a engagé des démarches pour permettre une couverture très haut débit de l’ensemble du territoire d’ici fin 2023. Il a mis en place une délégation de service public avec la société Altitude Infrastructure . Elle doit déployer 60% des prises pour la fibre optique sur ces fonds propres, pour un total de 200 millions d'euros.

20% des prises restantes sont installées par l'entreprise Circet . Coût pour le département, 50 millions d'euros .

Pour la petite histoire, c'est la commune de Looze dans le jovinien qui a été la première dans l'Yonne a être fibrée à 100% . Bussy en Othe , Bassou et Migennes, notamment , ont suivi. Et d'ici la fin de l'année des communes comme Toucy , Pont sur Yonne ou encore St Florentin devraient être raccordés à leur tour.

"La fibre est devenue indispensable pour la télémédecine et le télétravail qui se développent": Gérard André (DVD) candidat sur le canton de saint Florentin

Sur le canton de Saint Florentin Gérard André forme avec Marie Laure Capitain , le binôme sortant au conseil départemental . Selon lui, l'aménagement numérique qu'il a voté, est devenu indispensable pour faire venir les entreprises et conserver celle qui sont déjà implantées. "J'habite Héry, où il y a une grosse entreprise qui s'appelle Dave et Bickford qui fabrique des explosifs. Son siège est au Chili et elle travaille beaucoup à l'export. Il y a aussi des entreprises à Chemilly sur Yonne , Festins de Bourgogne et le Borvo. Donc des entreprises qui attendent avec impatience l'installation de la fibre pour télécharger des fichiers , effectuer des liaisons informatiques . Et puis il y a aussi le télétravail qui se développe et la télémédecine. Les médecins aussi qui doivent transférer leurs fichiers le soir à la sécurité sociale. Ils connaissent beaucoup de problèmes de transmission. "

La majorité sortante qui insiste sur le fait que tout le département sera raccordable à la fibre dès la fin de l'année 2023.

La fibre est installée en ce moment à Saint Florentin. Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année. © Radio France - Damien Robine

"Je souhaite une mutualisation des moyens pour raccorder à la fibre les entreprises et les particuliers les plus isolés" : Thierry Corniot candidat (DVG) sur le canton de Saint Florentin

Thierry Corniot qui forme avec Elodie Roy le binôme divers gauche sur le canton de St Florentin, est lui aussi convaincu que la fibre est un atout pour le département. Mais tout le monde ne sera pas connecté d'ici deux ans . Il faudra notamment aider les plus isolés. "Raccordable, ne veut pas dire raccordé. C'est très différent. On sait très bien que les grands opérateurs sont intéressés par les endroits où il y a de la densité de population. Mais dès qu'on va s'écarter dans les petits hameaux ou dans les fermes , il n'y aura pas beaucoup d'opérateurs qui voudront aller là. Alors qui va payer pour ramener la fibre jusqu'au particulier, ou jusqu'à l'entreprise. Moi j'aimerais qu'il y ait une mutualisation qui soit faite pour ce type de raccordement. Et il va y avoir aussi une grosse demande de formation. Il y a des personnes qui vont rarement sur internet et qui vont être obligé de s'en servir. Il y a de plus en plus de sites de l'état qui demandent à ce qu'on passe directement sur le web : sécurité sociale, carte d'identité, les impôts. Ce qui veut dire qu''il y a, d'une part un besoin de fibre, mais aussi un besoin de formation."

Catherine Cheuillot Gaudeau et Eric Rosamel pour le rassemblement national forme le troisième binôme sur le canton de Saint Florentin. Mais l'un comme l'autre sont restés injoignables. Même pour le service communication du rassemblement national dans l'Yonne auquel nous nous sommes adressés.