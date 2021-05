Élections départementales : la gauche presque unie dans les Bouches-du-Rhône, mais sans Michèle Rubirola

Les partis de gauche et écologistes se présenteront (presque) unis aux élections départementales dans les Bouches-du-Rhône, à l'exception de La France Insoumise et avec l'absence remarquée de Michèle Rubirola. L'ancienne maire de Marseille avait pourtant annoncé sa candidature.

Les partis de gauche et écologistes, à l'exception de La France Insoumise, se présenteront unis aux élections départementales des Bouches-du-Rhône. Une autre absence remarquée : celle de l'ancienne maire de Marseille Michèle Rubirola, qui avait pourtant annoncé sa candidature. "Mme Rubirola n'est pas candidate aux départementales", a annoncé ce mercredi Nathalie Morand, porte-parole d'EELV lors d'une conférence de presse.

Le 23 avril dernier, l'écologiste Michèle Rubirola avait annoncé sa candidature aux élections départementales. Son absence aujourd'hui est mystérieuse. "Si Michèle Rubirola avait voulu se présenter, tout le monde aurait accepté sa candidature", a indiqué Nathalie Morand. L'ancienne maire de Marseille n'a pas encore expliqué sa décision de ne pas se présenter.

La liste d'union de la gauche rassemblera le PS, le PCF, EELV et d'autres formations écologistes, Génération.s, la Gauche républicaine et socialiste, les Radicaux de gauche et des citoyens non-encartés. On ne connaît pas encore le nom de la tête de liste.