Elections départementales : la gauche reprend les commandes des Côtes d'Armor

Le département des Côtes d'Armor repasse à gauche après 6 années de majorité à droite et au centre. Au premier tour, l'union de la gauche était déjà en tête dans 19 cantons sur 27. La gauche sociale et écologique a pris au 2è tour 9 cantons détenus par la droite, notamment Saint-Brieuc 1, Plérin détenu par le sénateur DVD Alain Cadec, Plaintel détenu par l'ancien vice-président LR Thibaut Guignard, Trégueux ou encore Paimpol. Dans le nouvel hémicycle, l'union de la gauche et les divers gauche ont 34 sièges, les écologistes 4 et 16 pour la droite et le centre. 19 cantons sur 27 sont à gauche avec les écologistes, la droite n'en conserve que 8.

Christian Coail, futur président

Jeudi 1er juillet, le nouveau Conseil départemental des Côtes d'Armor va élire son président. Le socialiste Christian Coail, président sortant du groupe socialiste et républicain et maire de Saint-Servais, sera le seul candidat pour l'union de la gauche et des écologistes. Il devrait logiquement succéder au président LR sortant Romain Boutron.

