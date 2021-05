Elections départementales : la liste 'Unis pour la Somme' espère conserver sa majorité

La majorité départementale a présenté sa liste "Unis pour la Somme", ce mercredi à Amiens. 21 binômes sont présentés sur 23 cantons ; la droite espère pouvoir confirmer sa majorité lors du scrutin fin juin, alors que les listes de gauche et du RN sont bien implantées dans certains cantons.

La majorité départementale a présenté sa liste "Unis pour la Somme", ce mercredi 5 mai à Amiens. 21 binômes sont présentés sur 23 cantons : aucune liste n'ont été déposée dans les cantons d'Amiens 3 et de Flixecourt, tous deux qui sont acquis la droite espère pouvoir confirmer sa majorité lors du scrutin fin juin, alors que les listes de gauche et du RN sont bien implantées dans certains cantons. Mercredi, c'était la fin du dépôt de listes pour les élections départementales, qui auront lieu les 20 et 27 juin.

21 binômes "Unis pour la Somme"

Canton d’Abbeville 1

Carole BIZET Conseillère départementale sortante, conseillère municipale de Ponthoile Remplaçante : Stéphanie BOULART

Stéphane DECAYEUX Conseiller départemental sortant Remplaçant : Maurice FORESTIER, Maire de Nouvion

Canton d’Abbeville 2

Stéphane HAUSSOULIER Conseiller départemental sortant, adjoint-au-Maire de Saint-Valery-sur-Somme Remplaçant : Eric BALEDENT, adjoint-au-Maire d’Abbeville

Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT Conseillère départementale sortante Remplaçante : Carole LEMATTRE-ROUTIER, adjointe-au-Maire de Moyenneville

Canton d’Ailly-sur-Noye

Pascal BOHIN Conseiller départemental sortant, Maire de Conty Remplaçant : Romain BOVE

Brigitte LHOMME Conseillère départementale sortante, conseillère régionale Remplaçante : Odile SALMON

Canton d’Ailly-sur-Somme

Laurence NOUGEIN Fresnoy-au-Val Remplaçante : Yvonne LEFEBVRE, Hangest-sur-Somme

François ROUILLARD Adjoint-au-Maire d’Airaines Remplaçant : Olivier THIBAUT, Belloy-sur-Somme

Canton d’Albert

Franck BEAUVARLET Conseiller départemental sortant, Maire d’Etinehem-Méricourt Remplaçant : Pascal DEKYDTSPOTTER, Maire de Puchevillers

Virginie CARON-DECROIX Conseillère départementale sortante, conseillère municipale d’Albert Remplaçante : Annie LEMAIRE, Maire d’Acheux-en-Amiénois

Canton d’Amiens 1

Clément STENGEL Adjoint au Maire d’Amiens Remplaçant : Marc HAMMANI

Chantal MODESTE Ancienne Conseillère municipale d’Amiens Remplaçante : Flavie HERBETTE-ENGELS

Canton d’Amiens 2

Anne DEFLESSELLE Villers-Bocage Remplaçante : Anne-Sophie DOMONT, Maire de Villers-Bocage Azouz HAMDANE Amiens Remplaçant : Abdessamen ABDELLATIF

Canton d’Amiens 3 - Pas de candidature « Unis pour la Somme » déposée dans ce canton

Canton d’Amiens 4 Eric GUEANT Maire de Blangy-Tronville Remplaçant : Marc LEGENT

Isabelle SAVARIEGO Conseillère municipale d’Amiens Remplaçante : Patricia D’HEILLY, adjointe-au-Maire de Villers-Bretonneux

Canton d’Amiens 5

Guillaume DUFLOT Conseiller municipal d’Amiens Remplaçant : Jérôme MANY

France FONGUEUSE Conseillère départementale sortante Remplaçante : Hélène CAGNARD

Canton d’Amiens 6 Hubert de JENLIS Conseiller départemental sortant, adjoint-au-Maire d’Amiens Remplaçant : Fabien HECQUET, conseiller municipal d’Amiens Valérie DEVAUX Adjointe-au-Maire d’Amiens Remplaçante : Michèle DEFERT, adjointe-au-Maire de Sains-en-Amiénois

Canton d’Amiens 7

Margaux DELETRÉ Conseillère départementale sortante, conseillère municipale d’Amiens Remplaçante : Marion DOURNEL-GARAT, conseillère municipale de Pont-de-Metz Olivier JARDÉ Conseiller départemental sortant, adjoint-au-Maire d’Amiens Remplaçant : Franck DARRAGON, Maire de Salouël

Canton de Corbie

Jean-Michel BOUCHY Maire de Naours Remplaçant : Alain BABAUT, Président de la Communauté de communes du Val de Somme Sabine CARTON Conseillère municipale de Corbie Remplaçante : Anne LOIRE, Maire de Rubempré

Canton de Doullens

Christelle HIVER Conseillère départementale sortante, Maire de Doullens Remplaçante : Catherine PENET-CARON, Maire d'Humbercourt Laurent SOMON Conseiller départemental sortant, Sénateur de la Somme Remplaçant : Antoine SEPTIER, Maire de Maizicourt

Canton de Flixecourt - pas de candidature « Unis pour la Somme » déposée dans ce canton

Canton de Friville-Escarbotin Monique EVRARD Adjointe-au-Maire de Mers-les-Bains Remplaçante : Brigitte THERON Emmanuel NOIRET Conseiller départemental sortant, conseiller municipal de Cayeux-sur-Mer Remplaçant : Vincent PENON

Canton de Gamaches

Arnaud BIHET Maire de Limeux Remplaçant : Andoche POCHOLLE Guislaine SIRE Conseillère municipale de Gamaches Remplaçante : Juliette LOURDEL

Canton de Ham Frédéric DEMULE Maire de Nesle Remplaçant : Christophe ZOÏS, adjoint-au-Maire de Ham Françoise RAGUENEAU Conseillère départementale sortante, Maire de Quivières Remplaçante : Annick MARÉCHAL, Maire de Vauvillers

Canton de Moreuil

Bertrand DEMOUY Adjoint-au-Maire de Moreuil Remplaçant : José SUEUR, Conseiller départemental sortant, conseiller régional Françoise MAILLE-BARBARE Conseillère départementale sortante, Maire de Rosières-en-Santerre Remplaçante : Frédérique ROUSSEAU, adjointe-au-Maire d’Hangest-en-Santerre

Canton de Péronne

Séverine MORDACQ Conseillère départementale sortante, Maire de Villers-Faucon Remplaçante : Carmen CIVIERO, ancienne conseillère municipale de Péronne Philippe VARLET Conseiller départemental sortant Remplaçant : Bruno FOSSÉ, Maire de Maurepas

Canton de Poix-de-Picardie Isabelle de WAZIERS Conseillère départementale sortante, Maire de Lignières-en-Vimeu Remplaçante : Patricia RIMBAULT, Maire d’Éplessier Jannick LEFEUVRE Maire de Lafresguimont-Saint-Martin Remplaçant : Eddy GOETHALS, Maire de Fricamps

Canton de Roye Tony LHEUREUX Conseiller municipal de Montdidier Remplaçant : Jean-Marie CARRÉ, Maire de L'Échelle-Saint-Aurin Isabelle BUFFET Adjointe au Maire de Fresnoy-les-Roye Remplaçante : Dominique BERNARD, adjointe-au-Maire de Trois-Rivières

Canton de Rue

Claude HERTAULT Conseiller départemental sortant, Président de la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre Remplaçant : Ludovic FIRMIN, adjoint-au-Maire d'Ailly-le-Haut-Clocher Jocelyne MARTIN Conseillère départementale sortante, Maire de Saint-Riquier Remplaçante : Isabelle ALEXANDRE, Maire d’Estrées-les-Crécy