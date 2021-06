Élections départementales : la Saône-et-Loire reste à droite pour six ans

En Saône-et-Loire le conseil départemental reste à droite. La majorité divers droite d'André Accary est même confortée à l'issue de ce deuxième tour de scrutin. Le conseil départemental compte désormais 32 élus divers droite, 8 élus LR et alliés, 6 élus divers centre, 7 élus divers gauche et 5élus PS et alliés.

Plusieurs cantons ont basculé de la gauche vers la droite. C'est le cas à Blanzy, Saint-Rémy, Hurigny et Chalon-1. La majorité sortante a également pu compter sur le ralliement de candidats sortants étiquetés à gauche en 2015, dans les cantons de Gueugnon et d'Autun-2. L'abstention se maintient à un niveau très élevée, 66,1 %. C'est 17 points de plus que lors du second tour des élections départementales 2015, où elle était de 49,5 %.,

Les résultats par cantons présents au second tour

Rappel des résultats des cantons pourvus dès le premier tour