Avec 11 cantons sur 17, la liste Union Deux-Sèvres conserve largement la majorité au Département. Second tour des élections départementales marqué à nouveau par une abstention record. Il y a deux candidates déclarées à la présidence : Coralie Denoues et Marie-Pierre Missioux.

Elections départementales : large victoire de la majorité de la droite et du centre dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, la majorité sortante de la droite et du centre confirmée après ce second tour des élections départementales. La liste Union Deux-Sèvres remporte 11 des 17 cantons. Un scrutin marqué à nouveau par une abstention record, plus de 68%.

La majorité l'emporte sur tous les cantons du nord du département et de la Gâtine. Des victoires parfois très larges comme à Bressuire (72,5%), Cerizay (71%) Mauléon (79,5%). Un peu moins dans les cantons du Val-de-Thouet (51,7%) ou de Parthenay (55,8%). Parthenay où Gilbert Favreau, le sénateur et ancien président du département est élu pour un cinquième mandat.

Les écologistes l'emportent à Saint-Maixent-l'Ecole

Un canton bascule dans la majorité : celui la Plaine niortaise. Mais la droite est en revanche battue à Saint-Maixent-l'Ecole où c'est un binôme écologiste "Deux-Sèvres en transition" qui l'emporte. La gauche qui conserve Melle et Celles-sur-Belle mais pas Frontenay-Rohan-Rohan. Le seul binôme RelanceS 79, soutenu par la majorité présidentielle est battu à Thouars.

A Niort, les candidats pro-Baloge sont élus dans deux cantons sur trois. Et pour le troisième c'était très serré. La gauche le conserve avec seulement 25 voix d'avance, le recomptage d'un bureau a été demandé mais pas encore de recours à ce stade.

Deux candidates à la présidence

Ce dimanche soir, deux candidates se déclaraient pour la présidence, Hervé de Talhouët Roy ne se représentant pas : Coralie Denoues et Marie-Pierre Missioux. L'élection doit se dérouler ce jeudi 1er juillet.

