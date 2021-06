Élections départementales : le canton de Contes, bastion communiste, va-t-il basculer ?

Le canton regroupe vingt communes de la vallée des Paillons, de la Bévéra et de la Roya. Il est tenu par des conseillers départementaux communistes depuis 25 ans. Trois binômes se présentent les 20 et 27 juin. Qu'attendent les habitants de cette élection ?

Les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin. Dans les Alpes-Maritimes, on élit 54 conseillers départementaux dans 27 cantons. Le canton de Contes comprend 20 communes, et trois binômes se présentent : les deux conseillers départementaux sortants, affiliés au Parti communiste ; un binôme "Union de la droite", soutenu par Les Républicains ; et un binôme Rassemblement national. Le canton couvre la vallée du Paillon, la Bévéra et la Roya. Il est tenu par deux conseillers départementaux communistes depuis 25 ans, depuis 1996.

Le fief communiste, basculera-t-il à droite ?

Bastion de la gauche, on surnommait la vallée du Paillon, la vallée rouge dans les années 60-70-80. Un bassin rural, une population ouvrière, mais depuis le début des années 2000, la vallée rouge vire au bleu marine, le vote RN prend de l'ampleur. En 2015, aux dernières départementales, le binôme PCF mené par Francis Tujague rassemble 36% des voix, le FN 33 %.

Dans la vallée du Paillon, le bassin de population le plus important du canton, les avis sont partagés : "Le Parti communiste a une forte présence dans le canton, mais il y a danger avec l'ambiance nationale, le populisme prend de l'ampleur" commente cet habitant de Contes. François vit dans cette vallée depuis 50 ans, il n'est pas sûr que le conseiller départemental élu depuis 25 ans soit délogé "il a toujours défendu note vallée". Il y aussi des désabusés qui ne souhaitent plus aller voter.

Enclavement et bouchons, les habitants se sentent délaissés

Dans la vallée du Paillon, comme plus haut dans la Roya (frappée par la tempête Alex), le sentiment d'avoir été délaissé depuis des années est fort, concernant les axes routiers et les transports. Les vallées sont liées par l'ancienne route du sel et la ligne ferroviaire Nice-Breil qui traverse le territoire, dont les fréquences sont assez faibles déplorent les habitants. "L'argent qui était prévu pour désengorger la vallée est parti ailleurs, pour les stations de ski de la Vésubie, la route d'Isola, et nous on a attendu des années la Pénétrante du Paillon, qui est embouteillée tous les matins."

Cette habitante renchérit : "il faudrait se lever à 5h du matin pour rouler correctement. De plus en plus d'habitants viennent s'installer ici, on construit des logements dont les loyers sont peu chers, proches de l'agglomération niçoise, mais les transports en commun ne suivent pas."

Certains aimeraient qu'on construise une route dans le lit du Paillon, qu'on mette en place des navettes, ou bien que le tramway arrive jusqu'à Contes, comme à une époque. Le tramway desservira depuis Nice, La Trinité et Drap en 2028.

(Actuellement, "Alpes-Maritimes ensemble" est le groupe majoritaire à l’Assemblée départementale rassemblant les forces de droite avec 50 sièges).

