Elections départementales : le canton de Vallauris ne veut pas devenir une cité dortoir.

Le canton de Vallauris a une particularité territoriale. Il n'est composé que d'une commune: Vallauris-Golfe-Juan et d'une toute petite partie d'Antibes. Mais ce canton très communal et très urbain compte plus de 38.000 azuréens. Les binômes qui se présentent à cette élection départementale sont au nombre de 6, dont la moitié étaient déjà candidats aux élections municipales de l'année dernière. Alors forcément, le scrutin devient très "mairie" et les thèmes abordés l'année dernière reviennent en force. Exemple avec l'abandon de la ville, la désertion des touristes et le risque de devenir une cité dortoir. "Il y a urgence, avoue Jean-Paul, artiste-artisan, dans le centre ville. Il faut très vite faire venir du monde. Il faut communiquer et pas forcément sur Picasso et la grande époque. Le passé c'est le passé ! Il faut miser sur l'avenir".

Habitants de Vallauris Copier

"L'insécurité de la ville c'est terminé."

Sentiment partagé par trois copains attablés au café. "La ville souffre d'une mauvaise réputation, explique Gilbert. C'est trop tard, on ne peut rien y faire." Faux rétorque Jean-Louis qui ne veut pas céder au défaitisme: "L'insécurité de la ville c'est terminé. Ca c'était il y a 20 ans. Maintenant, Vallauris est une ville comme les autres. Il faut le dire et miser sur la jeunesse, les espaces verts et arrêter de bétonner pour Sophia ou Antibes".

Un sentiment d'abandon très fort.

Malgré tout, la commune souffre encore de sa coupure entre Vallauris et Golfe-Juan, d'un immigration plus forte qu'ailleurs, d'un sentiment d'abandon très fort. Un ensemble de thème que le RN utilise élections après élections se rapprochant d'une victoire électorale. En 2015, le RN avait été battu aux cantonales par l'ancienne maire qui depuis a perdu son poste à la mairie au profit d'un nouveau maire qui comme les deux autres sera candidat dimanche prochain à cette départementale. Quand on vous disait qu'on ne sort jamais vraiment des municipales à Vallauris-Golfe-Juan !

Les candidats présents sont :