Elections départementales : le Cher ne devrait pas basculer à gauche dimanche prochain

Le Cher devrait rester à droite dimanche prochain. La gauche ne semble pas en mesure d'empocher trois cantons supplémentaires. LR conserve d'ailleurs le canton d'Aubigny sur Nère, le seul où on ne revotera pas dimanche prochain dans le département : Anne Cassier et David Dallois sont élus. Le Rassemblement National ne peut se maintenir que dans quatre cantons (Les deux de Vierzon, Dun sur Auron et St-Amand-Montrond) et ne fera sans doute pas son entrée à l'assemblée départementale. La faute à une abstention record qui empêche un certain nombre de binômes de se maintenir.

