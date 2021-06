Elections départementales : le débat d'entre-deux-tours dans les Deux-Sèvres

La majorité sortante de la droite et du centre va-t-elle confirmer ses très bons scores du premier tour ? Les trois listes de gauche peuvent-elles renverser la tendance ? Y aura-t-il une remobilisation de l'électorat ? Quels rôles joueront les candidats soutenus par Jérôme Baloge et Delphine Batho ?

France Bleu Poitou poursuit sa série de débats à l'occasion des élections départementales. Ce jeudi soir, débat d’entre-deux-tours dans les Deux-Sèvres. Coralie Denoues, porte-parole de la majorité sortante de la droite et du centre (Union Deux-Sèvres), Hermann Cadiou, candidat de la liste citoyenne et écologiste Il est temps, et Pascal Bironneau, de la liste de gauche Engagé.e.s pour les Deux-Sèvres, répondront à nos questions de 18h à 19h.

Les Deux-Sèvres, un département où la droite est en ballotage favorable avant dimanche puisque la majorité sortante est arrivée en tête dans 12 cantons sur 17. Mais plusieurs inconnues demeurent. La question de l’abstention d'abord. Y aura-t-il une remobilisation de l'électorat et si oui, à qui profitera-t-elle ?

Débat à suivre à partir de 18h sur France Bleu Poitou

Avec plusieurs candidats à plus de 50%, dans les cantons de Bressuire, Mauléon, Cerizay et de la Gâtine, la majorité devrait conserver plusieurs bastions. Reste à savoir si les candidats proches de Jérôme Baloge, en bonne position à Niort, confirmeront... et s'ils rejoindront la majorité en cas d'élection ?

Quant à la gauche, elle s'est donnée une chance de renverser la tendance. Les trois listes encore en course appellent à faire bloc contre la droite. Présentes dans 15 cantons sur ce second tour, si l'on inclut les candidats soutenus par la députée Delphine Batho (Deux-Sèvres en transition), elles peuvent encore créer la surprise.

Les candidats encore en lice pour ce second tour

Canton d'Autize-Egray

René Bauruel et Marie-Pierre Missioux (UDS) 42,69%

Guillaume Dumoulin et Stéphanie Dupont (IET) 19,78%

Canton de Bressuire

Estelle Gerbaud et François Gingreau (UDS) 61,19%

Emile Brégeon et Anita Briffe (IET) 24,11%

Canton de Mignon-et-Boutonne

Philippe Mauffrey et Séverine Vachon (UDS) 40,31%

Mathias Chebrou et Magali Migaud (DSET) 17,23%

Canton de Mauléon

Philippe Brémond et Claire Paulic (UDS) 65,34%

Christian Leguet et Annie Richard (IET) 16,20%

Canton de Celles-sur-Belle

Julien Chassin et Sulvie Cousin (UDS) 34,09%

Chantal Brillaud et Kim Delagarde (LE) 30;53%

Canton de Parthenay

Gilbert Favreau et Béatrice Largeau (UDS) 45,22%

Benoît Piron et Pascale Robin (DG) 22,09%

Canton de Thouars

Philippe Chauveau et Ester Mahiet-Lucas (UDS) 27,82%

Georges El Khourge et Lucette Roux (LREM) 18,82%

Canton de Cerizay

Thierry Marolleau et Sylvie Renaudin (UDS) 59,24%

Florence Bazzoli et Nicolas Legrand (IET) 23,44%

Canton de la Plaine-Niortaise

Thierry Devautour et Nathalia Vinatier (UDS) 44,29%

Anne François et Lionel Vinour (LE) 21,69%

Canton de Melle

Dorik Barillotet Muriel Sabourin-Benelhadj (LE) 24,23%

Guy Moreau et Flavie Mourault (DSET) 21,21%

Canton de Niort 1

Romain Dupeyrou et Rose-Marie Nieto (BAL) 43,92%

Herman Cadiou et Monique Johnson (IET) 29,70%

Canton de Niort 3

Cristine Hypeau et Guillaume Juin (UDS) 39,88%

Geoffroy Michel et Ludivine Thomas (IET) 27,39%

Canton de Frontenay-Rohan-Rohan

Anne-Sophie Guichet et Olivier Poiraud (DC) 29,75%

Rabah Laïchour et Dominique Pougnard (LE) 23,17%

Canton de Val-de-Thouet

Olivier Fouillet et Maryline Gelée (UDS) 36,96%

Pascal Bironneau et Valérie Guidal (LE) 31,08%

Canton de Niort 2

Sophie Boutrit et Rodolphe Challet (BAL) 35%

Bernard Pénicaut et Elodie Truong (LE) 26,95%

Canton de Gâtine

Coralie Desnoues et Didier Gaillard (UDS) 51,24%

Hélène Arnaud et Julien (IET) 15,63%

Canton de Saint_Maixent-l'École

Catherine Pelaud et Jean-François Renoux (DSET) 29,16%

Thomas Braud et Hélène Mavette (UDS) 20,57%