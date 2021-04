Élections départementales : le mode d'emploi du vote

Initialement prévues en mars 2021, les élections régionales et départementales ont été repoussées à juin en raison de la pandémie de Covid-19. Les premiers tours se tiendront le dimanche 20 juin 2021 et les seconds tours le dimanche 27 juin 2021.

Les élections départementales et régionales sont prévues les 20 et 27 juin 2021 (illustration).

Les élections régionales et départementales qui auraient dû se tenir en mars ont finalement été reportées aux 21 et 27 juin en raison de la pandémie de Covid-19. Après avoir confié une mission sur le sujet à l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, le gouvernement a fait voter une loi au Parlement en février, actant le report des élections. Mi-avril, députés et sénateurs ont approuvé lors d'un vote consultatif les dates des 20 et 27 juin, tout en insistant sur les mesures qui doivent sécuriser la campagne et la tenue du scrutin.

Qui élit-on ?

Les élections départementales sont organisées pour élire les conseillers départementaux. Elles ont remplacé les élections cantonales depuis la la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

Les conseillers départementaux forment l’assemblée qui dirige le département, le conseil départemental (nouveau nom du conseil général). Le conseil départemental "règle par ses délibérations les affaires du département".

Quelles sont les circonscriptions électorales ?

Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. Un canton est une division du département.

Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500.000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150.000 et 500.000 habitants.

Les électeurs de chaque canton du département élisent deux conseillers départementaux.

La carte des cantons a été redessinée au début de l’année 2014 pour l’adapter aux réalités socio-démographiques. Les nouvelles délimitations s’appuient sur les chiffres des populations légales publiées par l’Insee le 27 décembre 2013.

Quelle est la durée du mandat d’un conseiller départemental ?

Le mandat dure six ans.

Le conseil départemental est intégralement renouvelé lors des élections, alors que le conseil général était renouvelé par moitié, tous les trois ans.

Qui peut être candidat ?

Pour être éligible, plusieurs conditions doivent être remplies :

il faut être électeur, c'est-à-dire inscrit sur une liste électorale ;

être de nationalité française ;

être domicilié dans le département ou y être inscrit au rôle d’une des contributions directes ;

avoir 18 ans révolu au moment des élections.

La parité est-elle respectée ?

Oui. Les candidats se présentent en binôme. Chaque binôme est obligatoirement composé d’un homme et d’une femme. Leurs suppléants doivent également constituer un binôme de sexe différent.

Qui peut voter ?

Pour voter aux élections départementales, il faut :

être de nationalité française ;

être âgé de 18 ans révolus ;

jouir de ses droits civils et politiques ;

être inscrit sur une liste électorale.

Quel est le mode de scrutin ?

Il s'agit d'un scrutin binominal à deux tours.

Pour être élu au premier tour, un binôme doit recueillir à la fois la majorité absolue et le quart des électeurs inscrits détaille le site Vie publique. Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé.

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits. Cependant, comme cette seconde condition est sévère, notamment en raison de l’abstention souvent élevée, le code électoral autorise le binôme qui a recueilli le plus de suffrages, après le binôme remplissant les conditions, à se maintenir, ou les deux si aucun ne remplit les conditions, comme cela était déjà le cas précédemment avec le scrutin uninominal. Au second tour, la majorité relative (le plus grand nombre de voix) suffit pour être élu.

Tout le pays est-il concerné ?

Les élections départementales ne concernent pas les collectivités à statut particulier :

la Ville de Paris , collectivité unique à statut particulier, qui exerce à la fois les compétences de la commune et du département ;

, collectivité unique à statut particulier, qui exerce à la fois les compétences de la commune et du département ; la métropole de Lyon ;

; la Guyane et la Martinique ;

; la Corse ;

; les collectivités d'outre-mer ;

; la Nouvelle-Calédonie

Qu’est-ce qui change par rapport aux dernières élections de 2015 ?

Des adaptations sont prévues en raison du contexte sanitaire : la possibilité pour chaque électeur de disposer de deux procurations contre une seule auparavant, d'étendre les horaires d'ouverture du bureau de vote, de dépouiller à l'extérieur, ou encore l’obligation pour l’État de fournir aux communes des protections sanitaires adaptées etc.