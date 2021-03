Élections départementales : le patron par interim du RN en Dordogne espère prendre "quelques sièges"

Le Rassemblement National de Dordogne a un nouveau délégué départemental depuis le 15 février dernier. L'ancienne cheffe, Karine Ménard, ne sera restée que trois petits mois avant de jeter l'éponge. Alain Rodriguez a pris sa place par intérim, c'est le cinquième patron du départemental du parti depuis 2013, mais il n'y voit aucune anomalie. "Les gens se succèdent, c'est un travail épuisant, c'est normal qu'il y ait une relève", explique celui qui a fait carrière dans la Police nationale. "Karine Ménard est restée un peu plus de trois mois, elle a préféré privilégier sa carrière professionnelle. À l'approche des élections de juin, la charge devenait trop lourde pour assumer les deux fonctions. Elle laisse une équipe en bon état et bien formée." Pense-t-il être confirmé à son poste ? "Il est possible que la direction du RN parachute quelqu'un pour prendre la tête du parti", répond Alain Rodriguez, "mais je pense que pour préparer les élections, il y a de fortes chances pour que je reste."

Premier défi à relever à son agenda : trouver suffisamment de candidats pour les prochaines élections départementales. Il faut quatre candidats, deux femmes et deux hommes, pour chacun des 25 cantons de Dordogne. "Certains hésitent à se présenter parce qu'on diabolise le parti avec des histoires stupides", assène l'ancien CRS de Bergerac, "mais il rentre de plus en plus dans la norme."

Les gens se mobilisent quand ils voient ce qui se passe actuellement dans notre pays

"Entre l'insécurité qui règne, le manque d'éducation des enfants et l'appauvrissement que je vois depuis que je fais de la politique, les gens se mobilisent. _J'espère bien que nous prendrons quelques sièges lors de ces élections._" Mais il se refuse à donner un objectif chiffré.